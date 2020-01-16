برشلونة يسعى لعرض هجومي أمام غرناطة.. وريال مدريد يصطدم بإشبيلية في الدوري الإسباني

سيسعى برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لتقديم عرض هجومي رائع حين يستضيف غرناطة الأحد المقبل في أول مباراة تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سيتين الذي حل بدلا من إرنستو فالفيردي الذي حقق نجاحا مع الفريق الكتالوني لكن الفريق افتقر معه للإبداع.

ويُنظر إلى برشلونة منذ فترة طويلة على أنه يمثل كرة القدم الجميلة أكثر من كونه فريقا يهتم بتحقيق النتائج فقط، وأكد على هذا المفهوم من خلال الإطاحة بالمدرب فالفيردي رغم تتويجه مرتين بلقب الدوري وتصدره للترتيب.

وبالنسبة لمجلس الإدارة وجانب كبير من الجماهير فإن انتصارات فالفيردي لا تعوض الأداء المتراجع للاعبين الذين باتوا يفتقدون الشراسة في الملعب إلى جانب الاعتماد على الحارس مارك-أندريه تير شتيغن وليونيل ميسي في المباريات الكبيرة.

ووقع الاختيار على سيتين (61 عاما) لأنه ملتزم بطريقة برشلونة التي سادت خلال فترة المدرب يوهان كرويف وبيب غوارديولا حين كان الفريق يسيطر على الكرة تماما ولا يتيح للفرق المنافسة أي فرصة للاستحواذ عليها.

ومن المتوقع أن يعيد المدرب الجديد الأمجاد القديمة لبرشلونة الذي يتقدم على غريمه ريال مدريد في الصدارة ضمن صراع متقارب للتتويج باللقب، ويملك كل فريق 40 نقطة بعد نهاية الدور الأول لكن برشلونة يتفوق بفارق الأهداف.

ولكن بعيدا عن التعليقات النظرية لمحللي كرة القدم فإن السيرة الذاتية للمدرب الجديد أبعد ما تكون عن التألق فقد أمضى أقل من 4 سنوات في دوري الأضواء ولم يحقق أي بطولة، وأقيل من آخر مهمة تدريبية له مع ريال بيتيس بعد أن احتل الفريق المركز العاشر.

وستكون أولى مهام المدرب الجديد إعادة تشكيل خط الهجوم دون لويس سواريز، ثاني هدافي برشلونة هذا الموسم بعد ميسي، والذي سيغيب خلال الشهور الأربعة المقبلة بعد خضوعه لجراحة في الركبة.

كما سيغيب أيضا عن مواجهة غرناطة لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ بسبب الإيقاف ما يفسح المجال أمام إمكانية مشاركة لاعب الوسط ريكي بويغ (20 عاما) والذي انضم لتدريبات الفريق الأول منذ تولي سيتين مهمة التدريب.

وستكون أمام ريال مدريد فرصة لاعتلاء الصدارة مؤقتا حين يستضيف إشبيلية صاحب المركز الرابع بعد غد السبت، أي قبل مباراة برشلونة بيوم واحد، في أول مباراة يخوضها عقب التتويج بلقب كأس السوبر الإسبانية بعد الفوز بركلات الترجيح على أتلتيكو مدريد.

وسيفتقد ريال مدريد جهود لاعبه المحوري فيدريكو فالفيردي بسبب الإيقاف، وكذلك ثنائي الهجوم إدين هازارد وكريم بنزيما بسبب الإصابة، بينما تدور شكوك إزاء إمكانية مشاركة القائد سيرجيو راموس بعد إصابة في الكاحل.

وسيحل أتلتيكو مدريد، الذي يتأخر عن برشلونة وريال مدريد بـ5 نقاط، ضيفا على إيبار.