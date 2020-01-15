مباراة برشلونة ضد غرناطة.. كيكي سيتين يستعين بالشباب وتير شتيغن يعود بقوة للتدريبات

خاض برشلونة تدريبه الثالث تحت قيادة المدير الفني الجديد كيكي سيتين في إطار الاستعداد لمواجهة غرناطة يوم الأحد المقبل، في كامب نو عندما يستأنف الدوري الإسباني بعد فترة توقف طويلة.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن سيتين استدعى العديد من اللاعبين الشبان في فريق ”جوفينيل A“ وهم لاعب الوسط الهولندي كزافييه مبويامبا والمهاجم جاومي غاردي، في إشارة واضحة على أنه يريد رؤية كافة اللاعبين ومقابلتهم للاستعانة بهم، ما يعني أن الحرس الجديد للنادي الكتالوني في خطر.

كما استدعى ريكي بويغ وإناكي بينيا وكارليس بيريز وأنسو فاتي من الفريق الثاني لبرشلونة، بينما عاد الألماني مارك أندريه تير شتيغن وتدرب بشكل طبيعي بعد غيابه عن مواجهة إسبانيول في الليغا وكأس السوبر الإسبانية في جدة، بينما تدرب البرازيلي آرثر ميلو في جزء من التدريب.

ولا يزال الفرنسي جان كلير توديبو بعيدا عن التدريب بإذن من النادي، حيث ينتظر حسم صفقة انتقاله إلى شالكه الألماني.

وربما يتم حسم الصفقة رسميا في وقت لاحق ليوم الأربعاء، حال موافقة النادي الألماني على وضع بند لإمكانية شراء اللاعبين في عقد استعارته.

وأعلن برشلونة حامل لقب الليغا تعيين سيتين مدربا جديدا له في وقت متأخر يوم الإثنين الماضي، وكلفه بمهمة استعادة طريقة لعب النادي الشهيرة التي تعتمد على التمرير القصير، لكن تعيينه يمثل مقامرة كبيرة للفريق الكتالوني في ظل افتقار المدرب البالغ من العمر 61 عاما للنجاح على أعلى المستويات.

وفي حين فاز سلفه إرنستو فالفيردي بلقبين في الدوري في عامين، وترك الفريق وهو متصدر للترتيب مع وصول الموسم الحالي لنقطة المنتصف، فإن سيتين، بعيدا عن بعض النجاح في دوري الدرجة الثالثة الإسباني عام 2011، لا يمتلك أي ألقاب كمدرب.

وأفضل ما حققه في الدوري الإسباني كان خلال فترته كمدرب لريال بيتيس، حيث قاده للمركز السادس والتأهل إلى الدوري الأوروبي في 2018، لكنه ترك الفريق الموسم الماضي الذي أنهاه في المركز العاشر.