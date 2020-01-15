صحيفة تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات نادي برشلونة مع كيكي سيتين

كشفت تقارير صحفية تفاصيل المفاوضات التي دارت بين الإدارة الفنية في نادي برشلونة والمدرب الجديد، كيكي سيتين، قبل توقيع العقود الرسمية في ”كامب نو“أمس الثلاثاء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فقد كان هناك تواصل بين الإدارة وسيتين قبل شهرين ولكن يوم الجمعة الماضي، أعاد برشلونة اتصالاته مع المدرب صاحب الـ61 عاما بعد انتهاء جلسة السكرتير الفني، إريك أبيدال مع مدرب السد القطري تشافي هيرنانديز.

قرار تشافي كان بالرفض، وأبلغ أبيدال المتواجد في قطر قبل 5 أيام أن الوقت غير مناسب لقيادة برشلونة رغم أن هذا هو حلمه التدريبي.

وأضافت الصحيفة: ”من هنا بدأت اتصالات رامون بلانيس مساعد أبيدال بمدرب ريال بيتيس السابق، كيكي سيتين، الذي لم يتردد لحظة واحدة في قبول العرض وهو ما أقنع الفرنسي بتقديمه كاقتراح أمام الإدارة بقيادة، بارتوميو“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كانت هناك اتصالات ببعض المدربين الآخرين مثل رونالد كومان، ولكنه رفض بحجة التزامه بعقده مع هولندا والذي يستعد للمشاركة في بطولة يورو 2020.

وهو الأمر الذي سرع من وتيرة المفاوضات بين برشلونة وسيتين في الساعات الأخيرة من يوم الاثنين الماضي، خاصة أن بارتوميو كان يريد إقالة فالفيردي بأي شكل وكان لا بد وأن يكون هناك بديل مناسب.

ووقع سيتين، يوم الثلاثاء، على عقوده مع برشلونة لمدة موسمين ونصف الموسم تنتهي في صيف 2022 ليخلف فالفيردي.

تصريحات بارتوميو

وخلال حفل تقديم المدرب الجديد، قال رئيس برشلونة، إن إرنستو بالبيردي أقيل رغم أن العملاق الكتالوني يحتل صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لأن الفريق يحتاج لقوة دفع جديدة.

وأضاف بارتوميو: ”أجرينا التغيير في هذا التوقيت لأننا في منتصف الموسم وكنا نحتاج لقوة دفع جديدة لتخطي المراحل الأخيرة من الموسم لأن الفريق يملك أهدافا كبيرة.

”حتى لو كانت النتائج جيدة جدا نعرف أن هناك مساحة للتحسن وتحدثنا مع فالفيردي بهذا الخصوص وأبلغناه في الأيام القليلة الماضية بمدى حاجة الفريق للتحسن“.

وفي أول موسمين تحت قيادة فالفيردي توج برشلونة بلقب الدوري بفارق كبير عن أقرب مطارديه ريال مدريد وأتليتيكو مدريد.

لكن موقف فالفيردي تأثر بشدة بالفشل في دوري أبطال أوروبا حيث خرج على نحو مفاجئ أمام روما وليفربول.

وتعرض أداء الفريق لانتقادات هذا الموسم. وحتى لو كان الفريق الكتالوني يحتل صدارة الترتيب بفارق الأهداف فإن مجلس إدارة النادي فقد الثقة في فالفيردي بعد الخسارة أمام أتليتيكو مدريد في كأس السوبر الإسبانية في السعودية الأسبوع الماضي.

ونفى بارتوميو فرضية أن يكون قرار إقالة فالفيردي اتخذ على عجل ودون تفكير في مدرب بديل بشكل واضح.

وأكد برشلونة أنه حاول تعيين تشافي أسطورة الفريق في المنصب بينما ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن النادي حاول التعاقد مع رونالد كومان مدرب هولندا والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير السابق.

وأوضح بارتوميو: ”أريد أن أوضح أننا تحدثنا عن المستقبل مع عدد من المدربين خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية فهذا واجبنا.

”تم إنجاز المهمة وكان هذا التوقيت مناسبا لإجراء التغيير“.

وقال إيريك أبيدال المدير الرياضي في برشلونة، إن سيتين المدرب الجديد يتوافق مع أفكار النادي بشأن الكرة الهجومية.

وأضاف مدافع برشلونة السابق الحائز على لقبين في دوري الأبطال: ”نشعر بسعادة كبيرة لتقديم كيكي لأنه أظهر فلسفة واضحة في كرة القدم مع التركيز على التفاصيل الصغيرة وهو ما يعيدني إلى ذكرياتي في اللعب مع الفريق.

”نعرف أن بإمكاننا تحقيق إنجازات كبيرة“.