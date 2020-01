ريال مدريد يعلن رسميا إعارة حارسه أندري ليونين حتى نهاية الموسم

أعلن نادي ريال مدريد رسميا عن إعارة حارس مرمى الفريق الأول الشاب أندري ليونين، حتى نهاية الموسم الكروي الحالي 2019/2020.

وأكد ريال مدريد من خلال موقعه الرسمي، التوصل لاتفاق مع نادي ريال أوفييدو الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية لضم ليونين.

وكان ليونين معارا مع بداية الموسم الحالي إلى بلد الوليد، لكنه لم يشارك سوى على فترات متباعدة كان آخرها مباراة كأس ملك إسبانيا الماضية أمام ماربيا يوم السبت 11 يناير.

ولم ير ريال مدريد ذلك كافيا لحارسه الصغير من أجل معدل تطوره في المستقبل، وبالتالي قطع إعارته ونقله إلى ريال أوفييدو.

يذكر أن ليونين انتقل إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2018 من زوريا لوناسك الأوكراني، ولكن تمت إعارته في الموسم الماضي إلى ليجانيس قبل العودة والذهاب إلى بلد الوليد في صيف 2019.

OFFICIAL | Andriy Lunin has joined Real Oviedo on loan until the end of the season.

Best of luck, Andriy! ???????? pic.twitter.com/UGMBLqeFyE

— RMOnly (@ReaIMadridOnly) January 15, 2020