أفضل استثمار لريال مدريد في العقد الأخير بـ100 مليون يورو

ركزت صحيفة ”ماركا“ على فوز ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني في السعودية بلاعبي وسط ميدانه، الذين اعتقد البعض أنهم انتهوا، لكنهم قدموا في مباراتي نصف النهائي والنهائي واللقاءات الأخيرة مستوى مميزا.

وأكدت الصحيفة أن الخماسي البرازيلي كاسيميرو والكرواتي لوكا مودريتش والإسباني إيسكو والأوروغوياني فيدي فالفيردي والألماني توني كروس كلفوا ريال مدريد مجتمعين 100 مليون يورو، وهي أفضل استثمار لريال مدريد في العقد الأخير.

وبإمكان ريال مدريد حال بيع الخماسي أن يحصل على ربح كبير رغم كون أغلبهم قضى مواسم طويلة رفقة الفريق.

الكرواتي لوكا مودريتش

دفع ريال مدريد في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية عام 2012 مبلغ 35 مليون يورو لتوتنهام لضم النجم الكرواتي، الذي اعتبر في حينها صفقة سيئة وثمنه مبالغ فيه، لكنه أصبح أحد أفضل لاعبي وسط الميدان وقدم لريال مدريد الكثير وتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2018.

ورغم بلوغه 34 عاما، لكنه لم يقل كلمته الأخيرة وما زال قادرا على قيادة وسط ميدان ريال مدريد وأكد ذلك في كأس السوبر رغم كون ثمنه في السوق تراجع لـ15 مليون يورو فقط لتقدمه في العمر ولكونه موسمه الأخير رفقة ”الميرنغي“.

الإسباني إيسكو

اعتبر أحد أبرز المواهب الإسبانية حين تألق في ”ملاكا“ وضمه ريال مدريد مقابل 30 مليون يورو صيف 2013 ضمن خطة جلب لاعبين إسبان وعرفت مسيرته رفقة ريال مدريد صعودا ونزولا وكان قريبا من الرحيل الصيف الماضي.

لكن زيدان تمكن من استعادة أفضل مستوياته ومنحه الثقة مجددا وثمنه حاليا في السوق يتجاوز 50 مليون يورو.

ضربة الألماني توني كروس

شكل تعاقد ريال مدريد مع توني كروس من بايرن ميونخ مقابل 25 مليون يورو صيف 2014 ضربة قوية ومهمة من قبل الرئيس فلورنتينو بيريز، لكون الدولي الألماني كان أحد أهم المواهب في ألمانيا وفائز بكأس العالم رفقة منتخب بلاده في البرازيل.

ويعيش توني كروس فترة ذهبية في ريال مدريد فهو أحد أفضل لاعبي وسط الميدان في أوروبا والعالم وعقده ممتد حتى 2023 ويبلغ ثمنه في السوق 60 مليون يورو.

البرازيلي كاسيميرو

لم يدفع ريال مدريد سوى 5 ملايين يورو لساو باولو البرازيلي لضم الشاب كاسيميرو في كانون الثاني/يناير 2013 وألحقه بالفريق الثاني قبل أن يبدأ رفقة الفريق الأول مع البرتغالي دوزيه مورينيو.

وإن كان التعاقد مع إيسكو وكروس ومودريتش من أجل صنع اللعب فكاسيميرو هو من يضمن التوازن.

وبعد فترة إعارة لبورتو البرتغالي عاد صيف 2015، ليصبح تحت قيادة زيدان في 2016 أهم عنصر في وسط الميدان ولاعب التوازن الذي منح الفريق كل الألقاب والهيمنة على أوروبا والعالم.

ويبلغ ثمنه في السوق حاليا 70 مليون يورو وما زال عقده مستمرا مع الفريق لموسمين.

الأوروغوياني فيدي فالفيردي

شكل التعاقد مع فيدي فالفيردي في 2016 مقابل 5 ملايين يورو من بينارول الأوروغوياني استثمارا للمستقبل في لاعبين شباب، حيث بدأ في الفريق الثاني موسم 2016-2017.

وأعاره ريال مدريد لديبورتيفو لاكورنيا لمدة موسم واحد قبل أن يعود مع بداية الموسم الماضي، حيث بدأ يشركه بشكل تدريجي المدرب السابق الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

ومع زيدان هذا الموسم انفجر اللاعب الشاب بشكل كبير وأجلس لوكا مودريتش في دكة البدلاء وأصبح نجما لجماهير سانتياغو بيرنابيو.

وكان فالفيردي أفضل لاعبي ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني ومدد عقده حتى 2025 ويملك شرطا جزائيا يبلغ نصف مليار يورو، بينما ثمنه في السوق في ارتفاع مستمر.