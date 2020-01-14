نتائج قرعة دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا.. مواجهات سهلة لبرشلونة وريال مدريد

أجريت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، والذي شهد دخول ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد للمسابقة، بعد إعفائهم من الدور السابق لمشاركتهم في كأس السوبر الإسباني، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.

وأعطت القرعة مواجهة لريال مدريد وبرشلونة مع فريقين من دوري الدرجة الثانية ”ب“، وهما أونيونيستا وإيبيزا، فيما يواجه أتلتيكو مدريد فريق كولتورال وفالنسيا يواجه لوغرونيس.

ومنحت القرعة مواجهتين بين فريقين من دوري الدرجة الأولى، وهما إشبيلية أمام ليفانتي وريال سوسيداد أمام إسبانيول.

وتجرى اللقاءات أيام 21 و22 و23 من الشهر الحالي في لقاء واحد حاسم سيجرى في ملعب الفرق الصغرى.

???? COPA DEL REY | El bombo ha decidido que nuestro rival en la tercera ronda sea… ???? ¡¡¡El @realmadrid!!! Nueva cita con la historia al jugar por primera vez contra un equipo de Primera División. ???? 21, 22 o 23 de enero#CopaDelRey#UnionistasDeYParaSalamanca#FútbolPopular pic.twitter.com/oZ3BXgp7y6 — Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) January 14, 2020

أبرز لقاءات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا:

إيبيزا – برشلونة

أونيونيستا – ريال مدريد

كولتورال – أتلتيكو مدريد

لوغرونيس – فالنسيا

إشبيلية – ليفانتي

ريال سوسيداد – إسبانيول برشلونة

جيرونا – فياريال

رايو فاليكانو – ريال بيتيس

تينيريفي – بلد الوليد

ريكرياتيفو – أوساسونا

ريال سرقسطة – ريال مايوركا

إلتشي – أتلتيك بلباو