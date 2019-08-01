رسميًّا.. كأس ملك إسبانيا بنظام جديد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تغيّرًا تاريخيًّا في بطولة كأس ملك إسبانيا، بداية من النسخة المقبلة.

وقال الاتحاد الإسباني، إن مباريات كأس ملك إسبانيا ستُلعب من مباراة واحدة، وليس من مباراتين كما كان سابقًا، على ملعب الفريق الأدنى مرتبة، باستثناء مباريات دور نصف النهائي، إذ ستبقى بنظام الذهاب والإياب.

وستبدأ مشاركة ريال مدريد وبرشلونة في البطولة من دور الـ16، وليس من دور الـ32 كما كان سابقًا

وتنطلق بطولة كأس ملك إسبانيا بحلتها الجديدة يوم الـ13 من نوفمبر، في حين حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الـ 18 من أبريل 2020 موعدًا لإقامة المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا، على أن يتم تحديد الملعب المستضيف في وقت لاحق.

يشار إلى أن برشلونة هو حامل الرقم القياسي في التتويج بكأس ملك إسبانيا، برصيد 30 لقبًا، في حين أن فالنسيا هو حامل لقب النسخة الأخيرة.

وفيما يأتي مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا:

جولة التصفيات الأولية: 13 نوفمبر 2019.

الجولة الأولى: 12 يناير 2020.

دور الـ32: 22 يناير 2020.

دور الـ16: 29 يناير 2020.

ربع نهائي: 5 فبراير 2020.

النصف نهائي: 12 فبراير و4 مارس 2020.

النهائي: 18 أبريل 2020.