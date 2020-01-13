تعرف على المدرب الأقرب لخلافة فالفيردي في نادي برشلونة

كشفت وسائل إعلام إسبانية هوية المدرب الجديد لنادي برشلونة في ظل المؤشرات التي تدلل على اقتراب إقالة المدرب الحالي إرنيستو فالفيردي.

وبحسب ”راديو كتالونيا“، فإن المدرب كيكي سيتيين سيتولى تدريب برشلونة مدة 6 أشهر، أي حتى نهاية الموسم الحالي، مشيرة إلى أن المدرب الإسباني وافق على عرض النادي الكتالوني.

وكيكي سيتيين، البالغ من العمر 61 عاما، لا يملك خبرة كبيرة، إذ سبق أن قاد أندية راسينغ سانتاندير، ولاس بالماس، وريال بيتيس في إسبانيا، كما قاد منتخب غينيا الاستوائية مدة 3 أشهر.

وفي 97 مباراة لكيكي سيتيين مع ريال بيتيس، حقق الفريق الفوز في 39 مباراة، وتعادل في 22، وخسر 36 مباراة.

وتعادل برشلونة 3 مرات، وفاز مرتين في آخر 5 مباريات في الدوري الإسباني، كما ودع كأس السوبر الإسباني، الخميس، بالخسارة 2/3 أمام أتلتيكو مدريد في نصف النهائي.

وحصد برشلونة مع فالفيردي 40 نقطة من 19 مباراة حتى الآن في الليغا، ويتصدر بها جدول ترتيب المسابقة، لكنه يتقدم فقط بفارق الأهداف عن منافسه التقليدي ريال مدريد.

وقاد فالفيردي برشلونة للقبين في الدوري الإسباني، لكنه لا يملك علاقة جيدة مع جماهير النادي، بسبب طريقة لعب الفريق، إلى جانب خروج الفريق بخسارتين أمام روما وليفربول في دوري أبطال أوروبا، 0/3 و0/4 على الترتيب، رغم الفوز 4/1 و3/0 على الفريقين على الترتيب.

ويلعب برشلونة مع غرناطة الأحد المقبل في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.