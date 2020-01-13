نبأ سار لبرشلونة بشأن حارسه مارك آندري تير شتيغن

تلقى نادي برشلونة نبأ سارا بشأن إصابة حارسه الدولي الألماني مارك آندري تير شتيغن.

وكتب شتيغن عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”سعيد للعودة إلى أرضية التدريبات مجددا“، وهو ما يشير إلى اقتراب عودة اللاعب للمشاركة في المباريات مع برشلونة.

وغاب تير شتيغن عن مباراتي برشلونة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني، وأمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث شارك مكانه نوربيرتو نيتو.

Missed you! ???? (and btw happy new year!) https://t.co/UDoQgJoMWO — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020

وشارك شتيغن، البالغ من العمر 27 عامًا، في 23 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي، واستقبل فيها 24 هدفا وحافظ على نظافة الشباك في 7 مباريات.

ومن غير المعروف ما إذا كان تير شتيعن سيلعب في مباراة برشلونة مع غرناطة على ملعب كامب نو يوم الأحد في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

ويملك برشلونة 40 نقطة من 19 مباراة في صدارة جدول ترتيب الليغا، ويتقدم بفارق الأهداف عن ريال مدريد.