نبأ سار لبرشلونة بشأن حارسه مارك آندري تير شتيغن

تلقى نادي برشلونة نبأ سارا بشأن إصابة حارسه الدولي الألماني مارك آندري تير شتيغن.

وكتب شتيغن عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”سعيد للعودة إلى أرضية التدريبات مجددا“، وهو ما يشير إلى اقتراب عودة اللاعب للمشاركة في المباريات مع برشلونة.

وغاب تير شتيغن عن مباراتي برشلونة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني، وأمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث شارك مكانه نوربيرتو نيتو.

Missed you! ???? (and btw happy new year!) https://t.co/UDoQgJoMWO

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020