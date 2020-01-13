فالفيردي يشعر بالخيانة.. وبرشلونة يبلغه بقرار الإقالة‎

كشفت وسائل إعلام إسبانية اليوم الإثنين، ردة فعل المدرب إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، في تدريبات الفريق، بعد تقارير عن اقتراب إقالته.

وبحسب شبكة ”Cuatro“، فإن فالفيردي يشعر بالخيانة من اللاعبين، كما يشعر بالإهانة من تصرفات مجلس إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

وذكرت التقارير أن برشلونة يريد إقالة فالفيردي، وتعيين مدرب جديد، حيث يرتبط النادي بأكثر من مدرب، وأشارت تقارير أخرى إلى أن تشافي هيرنانديز رفض قيادة النادي، كما رفض رونالد كومان مدرب هولندا تدريب برشلونة.

في حين قال ”راديو كتلونيا“ إن بارتوميو رئيس برشلونة أخبر فالفيردي أنهم سيتصلون بوكيل أعماله لتوقيع مخالصة إقالته من تدريب النادي الكتالوني.

وتولى فالفيردي البالغ من العمر 55 عاما تدريب برشلونة في يوليو 2017، ويمتد عقده مع النادي الكتالوني حتى يونيو 2020.

وقاد فالفيردي برشلونة للقبين في الدوري الإسباني، لكنه يواجه انتقادات شديدة، بعد أن ودع الفريق بالخسارة 0/3 أمام روما في إيطاليا رغم الفوز 4/1 على ملعب كامب نو في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، وتكرر الأمر الموسم الماضي بالخسارة 0/4 أمام ليفربول الإنجليزي على ملعب أنفيلد، رغم الفوز ذهابا 3/0 على ملعب كامب نو في نصف نهائي البطولة.

ويبدو أن رحلة فالفيردي مع برشلونة ستنتهي بعد الخسارة 2/3 أمام أتلتيكو مدريد، رغم أن الفريق الكتالوني كان متقدما 2/1.

وفي آخر 5 مباريات في الدوري الإسباني فاز برشلونة مرتين وتعادل 3 مرات، بينها التعادل مع ريال مدريد في الكلاسيكو على ملعب كامب نو.

ورغم ذلك يحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني ويملك 40 نقطة من 19 مباراة، ويتقدم بفارق الأهداف عن ريال مدريد.