إنييستا ينتقد أسلوب تعامل نادي برشلونة مع مدربه فالفيردي

يعتقد أندريس إنييستا لاعب وسط برشلونة السابق، أن بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يتعامل بأسلوب غير لائق مع مدربه الحالي إرنيستو فالفيردي.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، إن برشلونة اتصل بزميل إنييستا السابق تشابي هرنانديز ليتولى تدريب النادي خلفا لفالفيردي، الذي ترغب إدارة النادي في الاستغناء عن خدماته بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد في قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية، الأسبوع الماضي.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني حاليا، وفاز بلقب الدوري مرتين متتاليتين تحت قيادة فالفيردي، لكن هناك بعض القلق حول مستوى أداء الفريق الكتالوني وأسلوبه في الوقت الراهن.

وقال إنييستا لاعب فريق فيسل كوبي الياباني في تصريحات إذاعية: ”ما يفعله برشلونة غير لائق بعض الشيء. يتعين عليه إظهار بعض الاحترام لمدربه الحالي. طريقة التعامل كانت الجانب الأكثر إساءة“.

وأضاف: ”موقف فالفيردي ضعيف للغاية حاليا (وتشابي) يعرف جيدا إن كان مستعدا أم لا“.

وقالت تقارير في إسبانيا، إن تشابي مدرب السد القطري، الذي سبق له اللعب مع إنييستا في برشلونة خلال حقبة نجاح متميزة حصد خلالها النادي 4 ألقاب للدوري الإسباني وعددا من الألقاب الأخرى. لن يقبل بتولي المهمة قبل نهاية الموسم الحالي، وإن النادي يبحث عن التعاقد مع مدرب بديل بعقد قصير المدة.