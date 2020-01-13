إدينسون كافاني على رادار نادي برشلونة لتعويض لويس سواريز

أفادت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الإثنين، أن نادي برشلونة قد يتعاقد مع المهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في سوق الانتقالات الشتوي الحالي؛ لتعويض غياب لويس سواريز.

وأعلن برشلونة، رسميا، إصابة لويس سواريز، بعد أن خضع لجراحة في الركبة اليمنى، حيث تأكد غيابه 4 أشهر، ما يعني نهاية موسمه الحالي تقريبا.

وذكر موقع ”Le10sport“ أن برشلونة قد يحيي مسيرة كافاني من جديد، بعدما تقلص دوره مع باريس سان جيرمان، تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل.

وأوضح الموقع أن كافاني أحد الأسماء التي يدرس برشلونة التعاقد مع أحدها في السوق الشتوي، ويبدو أن كافاني سيكون أحد أبرز المرشحين، بالنظر إلى أن عقده مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، كما أن اللاعب يريد الرحيل عن سان جيرمان، بعد تراجع دوره.

لكن برشلونة ليس النادي الوحيد الذي يرتبط بالتعاقد مع كافاني، إذ يتردد أن أتلتيكو مدريد هو الآخر يريد ضم كافاني؛ لتعزيز الجانب الهجومي بعد انتقال أنطوان غريزمان إلى برشلونة، وإصابة دييغو كوستا، إلى جانب ارتباط المهاجم المخضرم بناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين.

وانتقل كافاني، البالغ من العمر 32 عاما، إلى باريس سان جيرمان، قادما من نابولي صيف العام 2013، وسجل المهاجم الأوروغواياني مع النادي الفرنسي 198 هدفا وصنع 41 في 293 مباراة، لكنه تقلص دوره مع توماس توخيل الذي أشرك الموسم الحالي في 14 مباراة فقط.

ونال كافاني مع باريس سان جيرمان لقب هداف الدوري الفرنسي مرتين، كما تُوِّج مع الفريق بعدة ألقاب، بواقع 5 ألقاب في الدوري الفرنسي، و5 في كأس الدوري الفرنسي، و4 في كأس فرنسا، و7 في كأس السوبر الفرنسي.

يشار إلى أن لويس سواريز سجل مع برشلونة 14 هدفا وصنع 11 في 23 مباراة الموسم الحالي، وهو ثالث الهدافين التاريخيين للنادي الكتالوني برصيد 191 هدفا.