إدينسون كافاني يصدم أتلتيكو مدريد ويفكر في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي

يبدو أن انتقال المهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى أتلتيكو مدريد الإسباني لن يكون سهلا.

وبحسب موقع ”le10sport“ الفرنسي أن كافاني يريد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ ويأمل في خوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية.

وأوضح الموقع أن كافاني، البالغ من العمر 32 عاما، يُفكر في رفض عرض أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، ويفضل الانتظار إلى الصيف المقبل، بهدف اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتردد أن كافاني يريد الانتقال إلى أتلتيكو مدريد لكن يبدو أن رغبة أندية إنجليزية في التعاقد مع كافاني سيعقد موقف النادي الإسباني.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، أنّ مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، يريدان التعاقد مع صاحب الـ“32″ عاما.

وينتهي عقد كافاني مع باريس سان جيرمان في يونيو 2020.

وفي صيف 2013 انتقل كافاني من نابولي الإيطالي إلى باريس سان جيرمان، وسجل مع النادي الفرنسي 196 هدفا وصنع 40 في 290 مباراة، لكنه شارك الموسم الحالي في 13 مباراة وسجل 5 أهداف فقط.

وتُوِّج كافاني مع باريس سان جيرمان بعدة ألقاب، بواقع 5 ألقاب في الدوري الفرنسي، و5 في كأس الدوري الفرنسي، و4 في كأس فرنسا، و7 في كأس السوبر الفرنسي.

ومع باريس سان جيرمان نال كافاني جائزة هداف الدوري مرتين موسمي 2016/2017 و2017/2018.