تقرير: ماورو إيكاردي يستعد لخيانة إنتر ميلان

فجرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، مفاجأة بشأن مستقبل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، الذي يلعب بنظام الإعارة من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الحالي.

وغادر إيكاردي، البالغ من العمر 26 عامًا، الصيف الماضي، من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان، بعد خلافات تعقد علاقته مع إدارة وجماهير النيراتزوري.

وأوضح موقع ”كالتشيو ميركاتو“ أن إيكاردي لا يفكر في الاستمرار مع باريس سان جيرمان، ويريد الانتقال إلى يوفنتوس، في مفاجأة قوية.

وسعى يوفنتوس إلى الظفر بخدمات إيكاردي، الصيف الماضي، إلا أن إنتر ميلان رفض انتقال مهاجمه إلى البيانكونيري.

وتثبت الأرقام أن إيكاردي يقدم أداءً رائعًا مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، إذ سجل 17 هدفًا وصنع 4 في 19 مباراة حتى الآن، ليحجز مقعدًا أساسيًا في تشكيلة المدرب توماس توخيل على حساب الأوروغواياني إدينسون كافاني.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان تعاقد مع إيكاردي من إنتر ميلان لموسم واحد على سبيل الإعارة، مع بند أحقية الشراء، لكن تفعيل البند يتطلب التوصل إلى اتفاق مع إيكاردي أولًا.

وانضم إيكاردي إلى إنتر ميلان العام 2013، وسجل للفريق 124 هدفًا، وصنع 28 في 219 مباراة.

وانضم إيكاردي العام 2013 إلى إنتر ميلان من سامبدوريا، وسجل للفريق 124 هدفًا، وصنع 28 في 219 مباراة.