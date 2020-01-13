تطورات اجتماع إدارة نادي برشلونة بشأن مستقبل إرنيستو فالفيردي

قاد المدرب إرنيستو فالفيردي تدريبات برشلونة اليوم الإثنين، وسط تكهنات كبيرة بشأن مستقبله، حيث تتحدث عدة تقارير إعلامية عن قرب إقالته وتعيين مدرب جديد.

وحضر جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة لمقر الفريق واجتمع لمدة ساعة مع فالفيردي، قبل أن يغادر الأخير مبتسما مقر التدريبات دون الإدلاء بتصريحات.

في حين قالت شبكة ”COPE“ إنه منذ خسارة برشلونة أمام روما 0/3، هُناك أعضاء يضغطون على بارتوميو؛ لإقالة فالفيردي، مشيرة إلى أنه حال تمت إقالته فإن النادي سيعين مدربا كبيرا مكانه.

في حين ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن كل شيء يشير إلى أن هذه هي الساعات الأخيرة لفالفيردي مع برشلونة.

ويجتمع حاليا مجلس إدارة برشلونة بحضور كل أعضائه في مكاتب كامب نو؛ لتقرير مصير فالفيردي وسط توقعات بأن يكون الاجتماع ساخنا بعد تباين وجهات النظر بين الرئيس وأغلب أعضاء المجلس.

ويتواجد عدة مدربين الصيف المقبل، أبرزهم الهولندي رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي الحالي، وتشافي هيرنانديز مدرب السد القطري الحالي، والإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي، وكلها أسماء ارتبط اسمها بتدريب برشلونة.

في حين قال ”راديو كتلونيا“ إن بارتوميو رئيس برشلونة أخبر فالفيردي أنهم سيتصلون بوكيل أعماله؛ لتوقيع مخالصة إقالته من تدريب النادي الكتالوني.

وكشفت تقارير، أن النادي الإسباني بدأ بالفعل في اتخاذ إجراءات فسخ عقد فالفيردي.

وعلق الإعلامي الإسباني فرانسيس اغيلار:“الوداع لشخص صادق بشكل نادر هذه الوقت، فني يملك ثغرات، لكنه شخص صادق وغادر بطريقة محزنة ولم يتم احترامه“.

وقالت صحيفة كواترو: إن فالفيردي يشعر بخيانة من غرفة خلع الملابس، وإهانة من قبل إدارة النادي بعدما تفاوضت مع مدربين جدد لخلافته في وجوده.