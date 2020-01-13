تقارير: برشلونة يستهدف ضم الأرجنتيني إزيكييل أفيلا لتعويض غياب سواريز

كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي برشلونة يراقبون الأرجنتيني إزيكييل أفيلا مهاجم أوساسونا، لضمه في الموسم الحالي.

وكان برشلونة أعلن، أمس الأحد، أن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز سيغيب عن الملاعب لفترة تصل إلى أربعة أشهر.

ووفقًا لبرنامج ”الشيرنغيتو“ الإسباني الشهير، فإن مسؤولي برشلونة يتابعون أفيلا، تحسبا لضمه إلى الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأجرى نجم أوروغواي جراحة في غضروف الركبة اليمنى، بعد شعوره بآلام داهمته قبل مباراة إسبانيول في الدوري الإسباني، وتجددت خلال مواجهة أتلتيكو مدريد (2-3) في السوبر الإسباني.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن النادي الكتالوني لا ينوي التعاقد مع بديل لمهاجمه الأبرز، نظرا لأن مدة غيابه لن تزيد عن 6 أسابيع.

وسيتعين على متصدر الدوري الإسباني اللعب دون سواريز في خط الهجوم، والاعتماد بشكل أكبر على الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي فشل بإقناع الجماهير حتى الآن.

وسجل سواريز 14 هدفا خلال 23 مباراة شارك فيها مع الفريق هذا الموسم، 3 منها بدوري أبطال أوروبا.

وقد تشكل عودة الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي المتوقعة نهاية الشهر الحالي، دفعة قوية للبلوغرانا، ستتيح لهم تعويض غياب سواريز في خط الهجوم.