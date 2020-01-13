تقارير: نهاية اجتماع إدارة نادي برشلونة دون قرار بشأن مستقبل فالفيردي.. وبوكيتينو يدخل دائرة المرشحين

كشفت تقارير إعلامية كتالونية أن ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، عقد اجتماعا، مساء الأحد، في مقر النادي حضره كل من الفرنسي إيريك أبيدال، المدير الرياضي للفريق، وأوسكار غراو، المدير التنفيذي لبرشلونة، واللذان كانا في الدوحة، حيث التقيا بتشافي هيرنانديز، أسطورة الفريق والمدرب الحالي للسد القطري.

وحضر الاجتماع -أيضا- مسؤول كرة القدم في إدارة الفريق خافيير بورداس ومساعد إيريك أبيدال في الإدارة الفنية رامون بلانيس، وخصص لمناقشة مستقبل المدرب إرنيستو فالفيردي بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي أقيم في السعودية أمام أتلتيكو مدريد.

وحسب ”موندو ديبورتيفو“، فأبيدال أخبر الرئيس وإدارة برشلونة بنتائج مفاوضاته مع تشافي هيرنانديز ورده بشأن اقتراح تسلمه مهام تدريب الفريق خلفا لإرنيستو فالفيردي، حيث يرفض النجم السابق للفريق المهمة حاليا ويفضل انتظار الصيف المقبل.

ولم يحسم الاجتماع مصير المدرب فالفيردي؛ ما يؤكد حسب الصحف الكتالونية استمراره في مهامه، إذ سيقود تدريبات الفريق، اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة غرناطة، الأحد المقبل، في إطار الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

وذكرت إذاعة ”RAC1“ الكتالونية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، السابق دخل دائرة المرشحين لخلافة فالفيردي في برشلونة.

ولا يتولى بوكيتينو مهمة تدريب أي فريق منذ إقالته من تدريب توتنهام، حيث كان مرشحا لتدريب آرسنال قبل تعيين الإسباني ميكيل أرتيتا كما يعتبر من المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد خلفا للنرويجي سولشاير.

وسبق لماوريسيو بوكيتينو أن صرح سابقا أنه لن يدرب برشلونة احتراما لأنصار إسبانيول، الفريق الذي لعب في صوفه ودربه.

ولعب بوكيتينو لصالح إسبانيول 9 مواسم ما بين 1994 و2001 و2004 و2006 كما دربه لمدة 3 مواسم ما بين 2009 و2012 قبل أن يرحل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب صحيفة ”سبورت“، فاسم بوكيتينو طرح على طاولة برشلونة، لكنه ليس المرشح الأول لخلافة فالفيردي، حال إقالته من منصبه قبل نهاية الموسم.

توديبو

من جانبها، رصدت صحيفة ”بيلد“ الألمانية وصول مدافع برشلونة الشاب الفرنسي جون كلير توديبو لمطار دوسلدورف الألماني، حيث استقبل من قبل أحد موظفي فريق شالكة وسافر نحو مدينة جيلزنكيرشن معقل الفريق الألماني.

وكان المدافع البالغ من العمر 20 عاما محط اهتمام عدة فرق أوروبية من بينها ميلان الإيطالي، لكن إدارة برشلونة وضعت شروطا للتخلي عنه أبرزها وضع بند يتيح إعادة شرائه.

واستثمر شالكة العلاقات الجيدة مع برشلونة للتعاقد مع المدافع الفرنسي بعدما سبق للفريق أن تعاقد مع الظهير الأيسر خوان ميراندا معارا من الفريق الإسباني الصيف الماضي.

وحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فالمدافع الفرنسي الشاب سيجري الفحوصات الطبية، يوم الاثنين، قبل الإعلان رسميا عن انتقاله لفريق شالكة.

ومن المحتمل أن يكون الانتقال على سبيل الإعارة لنصف موسم، ليتمكن برشلونة من استعادة مدافعه في الصيف المقبل أو انتقال مع بند إعادة الشراء.

وتعاقد برشلونة مع جان كلير توديبو في كانون الثاني/يناير 2019 قادما من فريق تولوز الفرنسي مقابل مليون يورو و2 مليون كمتغيرات وشارك في 5 لقاءات فقط برفقة الفريق الإسباني.

وسيكون المستفيد الأكبر من رحيل توديبو هو المدافع الأوروغوياني الشاب رونالد أروخو البالغ 20 عاما، والذي سيصبح المدافع الرابع للفريق الأول برفقة الإسباني جيرارد بيكيه والفرنسيين صامويل أومتيتي وكليمونت لينغيت.

ويعتبر المدافع الفرنسي الشاب ثاني لاعب يخرج من برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد إعارة كارليس أليينا لفريق ريال بيتيس.

وتلقى برشلونة ضربة قوية بتأكيد غياب مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز لمدة 4 أشهر بسبب إجراء عملية جراحية في الركبة اليمنى، كما يعيش فترة سيئة بعد الإقصاء من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد 3-2 في جدة.