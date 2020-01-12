لقطة السوبر الإسباني.. ردود فعل عرقلة فالفيردي لموراتا (شاهد)‎

خطف النجم الشاب فيدي فالفيردي لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الأضواء خلال مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد بنهائي كأس السوبر الإسباني، والتي انتهت بفوز الميرنغي بركلات الترجيح.

وتعرض فالفيردي للطرد، بعدما لم يجد حلًا لانطلاقة ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو نحو مرمى كورتوا، سوى عرقلته من الخلف في الدقيقة 115، منقذًا الريال من هدف محتمل.

ونجح فالفردي في إبعاد الخطر عن مرمى ريال مدريد حتى وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح، وفاز الميرينغي (4-1).

وفاز فالفيردي لاعب خط بجائزة الأفضل في بطولة كأس السوبر الإسباني كرة القدم، حيث كان اللاعب الأوروغوياني من أبرز أسباب فوز ”الميرينغي“ باللقب، رغم تلقيه بطاقة حمراء، في الشوط الإضافي الثاني.

طرد فالفريدي بعد إعاقته موراتا ومنعه من فرصة محققة أمام المرمى

"كنت حتسجل أعمل لك ايه" ؟#ريال_مدريد_اتليتكو_مدريد #السوبر_الأسباني_بجدة pic.twitter.com/kFVWaSrCvV — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 12, 2020

وحول تلقيه بطاقة حمراء بسبب هذا التصرف قال:“قررت التضحية من أجل الفريق“.

وأضاف:“بعد أن انفرد موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد كان لابد من إيقافه، وحصلت على الكرت الأحمر“.

وكشف فالفيردي أنه قدم اعتذاره إلى موراتا عن العرقلة، قائلًا:“اعتذرت لموراتا، لكن العرقلة كانت الشيء الوحيد الذي كان يجب فعله ”.

وشدد لاعب وسط ريال مدريد على أنه تلقى دعمًا معنويًا من زملائه في الفريق، بعد واقعة الطرد، بالإضافة إلى دعم مباشر من دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد.

فالفيردي – لاعب فريق ريال مدريد :

قدمنا مباراة رائعه وكان ينقصنا استغلال الفرص و التسجيل ، و قررت التضحيه من أجل الفريق بعد أن انفرد مهاجم اتلتيكو مدريد وحصلت على الكرت الأحمر.#ريال_مدريد_اتليتكو_مدريد#السوبر_الاسباني_بجدة pic.twitter.com/xcKRU5NVfZ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 12, 2020

وفي أول رد فعل على هذه الواقعة قال دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد:“فالفيردي فعل ما توجب عليه فعله،“.

وأضاف:“أخبرته أن أي لاعب في موقفه كان سيفعل المثل، لأن تلك الفرصة من المحتمل للغاية أن تنتهي بهدف“.