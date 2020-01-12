تقييم نجوم مباراة السوبر الإسباني بالدرجات‎

مباراة ماراثونية تاريخية استضافها ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على كأس السوبر الإسباني مساء الأحد، وتوّج فيها النادي الملكي بالبطولة بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

ورغم عدم اهتزاز الشباك طوال الـ120 دقيقة، إلا أن الإثارة كانت حاضرة طوال المباراة، في ظل الفرص الخطيرة التي لاحت للفريقين ولكن جميع هذه الفرص تحطمت على جدار الحارسين، البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، والسلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد.

وكان الوقت الإضافي أكثر إثارة من الوقت الأصلي، حيث أنقذ كورتوا وأوبلاك فرصاً بالجملة، كان أبرزها فرصة ألفارو موراتا لأتلتيكو مدريد، وأخرى مزدوجة من لوكا مودريتش وماريانو دياز تصدى لها أوبلاك.

وكانت اللقطة الحاسمة في المباراة في الدقيقة 115 عندما انفرد موراتا بالمرمى، ولكن فالفيردي لاعب ريال مدريد لم يجد أمامه بديلاً سوى عرقلته من الخلف، لينال البطاقة الحمراء المباشرة.

وللمرة الثانية، ينحاز الحظ إلى جانب الفرنسي زين الدين زيدان في المواجهات المباشرة مع الأرجنتيني دييغو سيميوني، بعد أن انتصر الريال على الروخي بلانكوس في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016، بنفس الطريقة وبركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1.

ورصدت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية تقييم نجوم ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في قمة الجوهرة المشعة بجدة.

ريال مدريد

حصل البلجيكي كورتوا على لقب رجل المباراة، بعد تألقه اللافت للنظر طوال الـ120 دقيقة، والذي توّجه بإنقاذ ركلة ترجيح للغاني توماس بارتي ما فتح الباب أمام تتويج النادي الملكي باللقب.

وحصل على 7 درجات كل من سيرخيو راموس، ميندي، توني كروس، فالفيردي، مودريتش، إيسكو.

ونال 6 درجات كل من داني كارفاخال، لوكا يوفيتش، كاسيميرو، رافائيل فاران.

أتلتيكو مدريد

حصل كل من أوبلاك، فيليبي، خوسيه خيمينيز، ساؤول نيغويز، على 7 درجات.

وحصل على 6 درجات كل من توماس بارتي، لودي، هيكتور هيريرا، أنخل كوريا، موراتا، كيران تريبيير.

ونال البرتغالي خواو فليكس، الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد من بنفيكا مطلع الموسم الجاري مقابل 120 مليون يورو، 4 درجات فقط، ليكون أقل اللاعبين في الناديين.