ريال مدريد يقهر أتلتيكو مدريد ويتوج بطلا لكأس السوبر الإسباني

تُوِّج ريال مدريد بطلا لكأس السوبر الإسباني 2020، بعد فوزه بركلات الترجيح (4/1)، على منافسه أتلتيكو مدريد، عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة بالسعودية، الأحد.

وهذا اللقب الحادي عشر لريال مدريد في كأس السوبر، ليقلص الفارق مع برشلونة، حامل الرقم القياسي إلى لقبين فقط، في حين تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند لقبين في السوبر الإسباني.

وفشل لاعبو الفريقين في تسجيل الأهداف على مدار أشواط المباراة الأربعة، رغم الفرص الكثيرة المتاحة، ولعب ريال مدريد بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه الأوروغواياني فيدي فالفيردي في الدقيقة 116، بعد أن منع هدفا محققا بعرقلة ألفارو موراتا، بالقرب من منطقة الجزاء.

وهذه أول مرة تقام فيها بطولة كأس السوبر الإسباني خارج إسبانيا، والمرة الأولى كذلك التي تقام فيها البطولة بمشاركة 4 فرق، بعد أن كانت تجمع بطلي الدوري والكأس في إسبانيا.

وأطاح ريال مدريد بمنافسه فالنسيا في نصف النهائي بالفوز 3/1، في حين أطاح أتلتيكو مدريد ببرشلونة بالفوز عليه 3/2.