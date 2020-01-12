مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد.. توماس بارتي يفاجئ الجميع وكورتوا يتصدى (فيديو)

سدد الغاني توماس تييي بارتي كرة ثابتة على مرمى ريال مدريد بشكل فاجأ الجميع لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا تصدى للكرة، في نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة بالسعودية.

وحصل أتلتيكو مدريد على ضربة حرة، في الوقت بدل الضائع، وظن الجميع أن بارتي سيرفع الكرة إلى أحد زملائه، لكنه سدد على مرمى ريال مدريد، لكن كورتوا تصدى للكرة بنجاح، لتتجه المباراة إلى الشوطين الإضافيين.

ويملك ريال مدريد 10 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، في حين حقق أتلتيكو مدريد لقبين، وكان الأخير على حساب ريال مدريد.

وبرشلونة هو حامل الرقم القياسي في البطولة بـ13 لقبًا، وهو بطل النسخة الأخيرة.

وتقام بطولة السوبر الإسباني لأول مرة في التاريخ خارج إسبانيا، كما أقيمت لأول مرة بنظام 4 فرق، بعد أن كانت تجمع بطلي الدوري والكأس، أو بطل الدوري ووصيف الكأس، حال حصد فريق لقبي الدوري والكأس معًا.