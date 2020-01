رسميا.. لويس سواريز يغيب عن برشلونة 4 أشهر

أعلن نادي برشلونة رسميا غياب المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز لمدة 4 شهور؛ بعد خضوعه لجراحة في ركبته، اليوم الأحد، ما يمثل ضربة قوية للفريق الكتالوني.

وقال برشلونة في بيان: إن سواريز القادم من أوروغواي يخضع لجراحة لعلاج مشكلة في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى بواسطة الطبيب رامون كوغات.

Medical communique@LuisSuarez9 will be out for four months

???? All the details, herehttps://t.co/LC8q3ZLF6S pic.twitter.com/HXwOEbZM51

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2020