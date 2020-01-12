رسميا.. لويس سواريز يغيب عن برشلونة 4 أشهر

أعلن نادي برشلونة رسميا غياب المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز لمدة 4 شهور؛ بعد خضوعه لجراحة في ركبته، اليوم الأحد، ما يمثل ضربة قوية للفريق الكتالوني.

وقال برشلونة في بيان: إن سواريز القادم من أوروغواي يخضع لجراحة لعلاج مشكلة في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى بواسطة الطبيب رامون كوغات.

[LATEST NEWS❗] Medical communique@LuisSuarez9 will be out for four months ???? All the details, herehttps://t.co/LC8q3ZLF6S pic.twitter.com/HXwOEbZM51 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2020

ومع إعلان غياب سواريز عن برشلونة 4 أشهر، فإن اللاعب سيغيب عن مباريات برشلونة مع غرناطة وفالنسيا وريال بيتيس وخيتافي وإيبار وريال مدريد وريال سوسيداد وريال مايوركا وليغانيس وإشبيلية وأتلتيك بلباو وسيلتا فيغو وأتلتيكو مدريد وفياريال وإسبانيول وبلد الوليد في الدوري الإسباني.

كما سيغيب عن مباراتي برشلونة في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام نابولي، وسيغيب عن مباريات النادي الكتالوني في ربع النهائي ونصف النهائي حال تأهل الفريق.

كما سيغيب عن مباريات برشلونة حتى دور نصف النهائي في كأس ملك إسبانيا، حال تأهل الفريق أيضا.

ودخل لويس سواريز، البالغ من العمر 32 عاما، غرفة العمليات اليوم الأحد، حيث سيخضع لجراحة تحت إشراف الطيب رامون كوغات.

وأصيب لويس سواريز في مايو الماضي، في غضروف الركبة اليمنى، وغاب عن نهائي كأس ملك إسبانيا الذي خسره برشلونة 1/2 أمام فالنسيا.

وبدأت مشاكل لويس سواريز في الركبة اليمنى منذ عامين، حيث كان اللاعب في إجازة وتجنب الذهاب إلى غرفة العمليات.

وغاب اللاعب عدة أسابيع منذ بداية الموسم الحالي بسبب الإصابات.

وحال غيابه 4 أشهر عن برشلونة، فإن النادي الكتالوني سيكون بحاجة إلى البحث عن بديل للاعب في ظل رغبته في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، وسعيه لاستعادة لقب دوري أبطال أوروبا.

وشارك سواريز الموسم الحالي في 23 مباراة مع برشلونة، سجل فيها 14 هدفا وصنع 11، ليصل إلى تسجيل 191 هدفا وصناعة 107 أهداف في 270 مباراة مع النادي الكتالوني.

وانضم سواريز من ليفربول إلى برشلونة صيف العام 2014، مقابل صفقة قيمتها 81 مليون يورو.