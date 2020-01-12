برشلونة يحضر لمفاجأة بشأن مستقبل فالفيردي حال رفض تشافي

ذكرت تقارير صحيفة إسبانية اليوم الأحد، أن إدارة نادي برشلونة قد تفاجئ مشجعي الفريق بشأن مستقبل المدير الفني، حال رفض تشافي هيرنانديز تولي تدريب الفريق وخلافة إرنيستو فالفيردي.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فإن برشلونة سيعين غارسيا بيمنتا، المدرب المساعد الأسبق لجيرارد لوبيز ومدرب فريق تحت 19 عاما.

ويتولى غارسيا بيمنتا، البالغ من العمر 45 عاما، تدريب برشلونة ”ب“، ويرتبط بعقد مع الفريق حتى يونيو 2020.

وفي 63 مباراة لبرشلونة ”ب“، مع بيمنتا فاز الفريق في 24 مباراة فقط، وخسر 19 مباراة، وتعادل 20 مرة.

وفي نوفمبر الماضي قال بيمنتا تعليقا على ربطه بتدريب الفريق الأول ”لقد كنت مدربا منذ أكثر من 15 عاما وأنا أحب عملي، نعم أريد الإكمال وإن حصلت هذه الفرصة سأكون سعيدا بها“.

وتتضارب التقارير حول مستقبل فالفيردي، حيث أصبح تشافي هيرنانديز، أسطورة الفريق السابق، المرشح الأبرز لمنصب المدير الفني، إلى جانب مرشحين آخرين مثل الهولندي رونالد كومان والفرنسي تييري هنري.

وأصبح مستقبل الإدارة الفنية لبرشلونة حديث الصحافة بعد خسارة برشلونة 2/3 أمام أتلتيكو مدريد، الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في السعودية، كما أن الفريق حقق فوزين فقط في آخر 5 مباريات في الدوري الإسباني، وتعادل 3 مرات، بينها التعادل السلبي مع ريال مدريد في الكلاسيكو في 18 ديسمبر، على ملعب كامب نو.

ورغم الجدل حول منصب مدرب برشلونة إلا أن النادي الكتالوني يملك 40 نقطة من 19 مباراة، ويحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق الأهداف عن ريال مدريد.