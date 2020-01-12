الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الإسباني

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة لقاء ديربي العاصمة الإسبانية مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتأهل الفريقان لنهائي كأس السوبر الإسباني بعد تغيير نظام البطولة هذا الموسم، وفاز ريال مدريد على فالنسيا بنتيجة 3-1 كما تغلب أتلتيكو مدريد على برشلونة بنتيجة 3-2.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS 1 بصوت المعلق فهد العتيبي وKSA SPORTS 3 بصوت المعلق فارس عوض.

ماذا يقول التاريخ؟

حمل ريال مدريد لقب كأس السوبر الإسباني 10 مرات سابقة آخرها عام 2017 بينما حصد أتلتيكو مدريد اللقب مرتين آخرهما عام 2014.

ويحمل لقاء الليلة رقم 223 في تاريخ مواجهات ديربي مدريد، وفاز الريال إجمالا 110 مرات وتغلب أتلتيكو 56 مرة وتعادل الفريقان أيضا في 56 مواجهة، وسجل ريال مدريد 370 هدفا وأحرز أتلتيكو 281 هدفا.

ويتفوق أتلتيكو مدريد في بطولة السوبرالإسباني على ريال مدريد بعدما حقق اللقب عام 2014 على حساب الريال بالفوز بهدف نظيف في ملعبه والتعادل بهدف لكل منهما في ملعب الريال.

ويتجدد الصدام بين الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد والأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، وتقابل الثنائي من قبل 9 مرات وفاز زيدان 3 مرات وخسر مرتين وتعادلا في 4 مواجهات، وهو رصيد زيدان في مواجهة أتلتيكو.

وواجه سيميوني ريال مدريد في 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وخسر 11 مرة وحقق 10 تعادلات.

ريال مدريد.. وحسابات زيدان

يراهن ريال مدريد على أفكار وحسابات مدربه زيدان الذي يتسلح بالكرة الجماعية لحصد الفوز بلقب السوبر الإسباني، وهي البطولة التي ستعطي الفريق دفعة قوية للأمام لاستكمال المشوار بصورة مميزة في المرحلة المقبلة.

وتحدث زيدان قبل المباراة، مؤكدا أنه لا يفكر سوى في تحقيق الفوز باللقب على حساب أتلتيكو مدريد، وأوضح أن ريال مدريد فريق كبير يعيش على جينات حصد البطولات.

وأشار زيدان إلى أنه فوجئ بفوز أتلتيكو مدريد على برشلونة، موضحا أنه لا بد من العمل الشاق لتحقيق الفوز على أتلتيكو حتى آخر ثانية، فبرشلونة خسر أيضا في اللحظات الأخيرة.

وتستمر غيابات ريال مدريد الهجومية المؤثرة وعلى رأسها القناص كريم بنزيما وإيدين هازارد وغاريث بيل وماركو أسينسيو، ويعتمد زيدان على طريقة 4-3-3 ويلعب بتشكيلة تضم على الأرجح الحارس تيبو كورتوا وأمامه الرباعي سيرجيو راموس ورافايل فاران وداني كارفخال ومارسيلو في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره فيدريكو فالفيردي وتوني كروس مع صانع ألعاب محوري في خط الهجوم وهو لوكا مودريتش وأمامه الجناح رودريجو والمهاجم لوكا يوفيتش.

أتلتيكو مدريد.. وأفكار سيميوني

يتسلح أتلتيكو مدريد بأفكار مدربه سيميوني الذي يجيد الرهان على الطريقة الدفاعية وإغلاق المساحات والاستفادة من الهجمات المعاكسة التي تصنع الفارق.

وأكد سيميوني قبل اللقاء أنه يؤمن تماما بقدرات لاعبيه وإمكانية تحقيق الفوز على حساب ريال مدريد وحصد اللقب، موضحا أن ريال مدريد رغم غياباته الهجومية إلا أنه يقدم كرة جميلة ولعب بشكل رائع أمام فالنسيا.

ويغيب عن أتلتيكو مدريد مهاجمه دييغو كوستا، ويعتمد الروخي بلانكوس على طريقة 4-4-2 بوجود الحارس يان أوبلاك وأمامه رباعي الدفاع فيليبي وخوسيه خيمينيز وكيران تريبير ولودي.

ويقود خط الوسط أندير هيريرا وتوماس بارتي وأنخيل كوريا وساؤول نيغويز مع ثنائي الهجوم جواو فيليكس وألفارو موراتا.

وأكد هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن المباراة ستكون قوية وصعبة وشاهدة على صراع تكتيكي مثير لأن زيدان وسيميوني يلعبان بطريقة مختلفة.

وأوضح أن سيميوني يلعب على الوصول للمرمى بأقصر الطرق والتمرير من العمق من خلال سرعات كوريا وفيليكس وتحركات موراتا ولكن ريال مدريد يراهن على التحضير المميز وتبادل التمريرات والكرات العرضية وهو ما يجعل المواجهة صعبة بين الفريقين.