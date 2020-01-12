التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في نهائي السوبر الإسباني

يصطدم فريق ريال مدريد بنظيره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، على ملعب الجوهرة المشعة، بالمملكة العربية السعودية، في إطار نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية بعد فوزه على فالنسيا بنتيجة (3-1)، وأتلتيكو مدريد تأهل على حساب برشلونة عقب فوزه بنتيجة (3-2).

ويقام نهائي كأس السوبر الإسباني للمرة الثانية في تاريخه خارج الأراضي الإسبانية بنظام مباراة واحدة ، بعد المواجهة التي جمعت بين برشلونة وإشبيلية في العام الماضي بمدينة طنجة.

وتعد المباراة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد هي الثانية بين الفريقين في كأس السوبر الإسباني ، بعد اللقاء الذي جمع بينهما في عام 2014، وانتهى بفوز الأتلتي (2-1) بمجموع المباراتين.

زيدان وسيميوني على أرض الجوهرة .. من سيبتسم غداً ????#السوبر_الأسباني_بجدة ???????????????? pic.twitter.com/J6HIUBEhhq — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) January 11, 2020

وسيضيف الفائز باللقب للعاصمة مدريد بطولة أخرى هي الـ13 لفرق العاصمة في بطولة السوبر الإسباني منذ انطلاقها، ليعادل بذلك كفة برشلونة، الذي نجح بمفرده في الظفر بـ13 لقبا.

وتوج ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني من قبل 10 مرات سابقة أعوام 1988، 1989، 1990، 1993، 1997، 2001، 2003، 2008، 2012، 2017، فيما ظفر أتلتيكو باللقب في مرتين سابقتين عامي 1985 و2014.

وخسر ريال مدريد لقب البطولة قبل ذلك خمس مرات، إذ إنه شارك في البطولة 15 مرة، حيث فاز بعشرة ألقاب، بينما خسر أعوام 1982، 1995، 2007، 2011، 2014، وبحال حصد اللقب في لقاء الغد سيصل للقب 11 ويبقي على بعد لقبين من الفريق الكتالوني، صاحب الرقم القياسي في البطولة بـ13 لقبا.

ويستحوذ برشلونة وريال مدريد فقط على 74% من ألقاب السوبر الإسباني حتى الآن، بواقع 23 لقبا من أصل 35 بطولة أقيمت في 37 عاما، علما بأن البطولة لم تلعب في موسمين.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي KSA SPORTS HD1، وKSA SPORTS HD3، بتعليق فهد العتيبي وفارس عوض.

???? في نفس هذا المكان..

???? من سيحمل الكأس! ويكتب التاريخ..#السوبر_الاسباني_بجدة ???????????????? pic.twitter.com/SqCtyKW4Ok — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) January 11, 2020

التشكيل المتوقع لريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، كروس، مودريتش.

خط الهجوم: إيسكو، يوفيتش.

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: تريبير، سافيتش، فيليبي، لودي.

خط الوسط: كوريا، هيريرا، توماس، ساؤول.

خط الهجوم: موراتا، فيليكس.