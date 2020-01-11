مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.. راموس يكيل المديح لكأس السوبر الإسباني المعدلة في السعودية

قال سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، إن كأس السوبر الإسبانية حصلت على دفعة كبيرة بنظامها الجديدة ونقلها إلى السعودية إذ يستعد فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد في النهائي، غدا الأحد، في جدة.

وأنهى ريال وأتلتيكو الموسم الماضي دون أي لقب ولم يكونا ليتأهلا إلى البطولة بنظامها القديم بين بطلي الدوري وكأس ملك إسبانيا.

لكن الفريقين شاركا في البطولة بعد تغيير نظامها من قبل الاتحاد الإسباني الذي سيحصل على 120 مليون يورو على مدار ثلاث سنوات مقابل إقامتها في السعودية.

وتسبب نقل البطولة إلى السعودية في انتقادات من الجماهير المحلية.

وتغلب ريال 3-1 على فالنسيا، بطل كأس ملك إسبانيا، في الدور قبل النهائي فيما قلب أتلتيكو تأخره إلى انتصار 3-2 على برشلونة بطل الدوري ليمهد الطريق أمام المواجهة السادسة في مباراة نهائية بين فريقي العاصمة في آخر ثمانية أعوام.

وأبلغ راموس مؤتمرا صحفيا: ”لا دخل لنا في نظام البطولة بل الاتحاد الإسباني لكن أعتقد أنه كان للأفضل وزادت قيمة البطولة.

”استفدنا من ذلك هذا العام لأننا ضيوف لكن ربما سنعود في العام المقبل أيضا. حصلنا على معاملة مذهلة ولو استفادت الأندية والاتحاد من ذلك أيضا فهذا ليس أمرا سيئا“.

وتغلب أتلتيكو على ريال في نهائي كأس ملك إسبانيا 2013 وكأس السوبر المحلية 2014 وكأس السوبر الأوروبية 2018 فيما انتصر ريال على جاره في نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 و2016.

وقال راموس: ”(أتلتيكو) منافس غير مريح ويملك مدربا رائعا وفريقا مذهلا. يكافح إلى أن يفقد الأمل تماما لكننا مستعدون لذلك وسنقاتل بأرواحنا للفوز باللقب.

”من المهم الحفاظ على طموحنا وريال مدريد فعل ذلك من قبل وحافظنا على تعطشنا للمنافسة في المباريات النهائية. كنا نستحق خوض مباراة ضد فريق استحق هو الآخر الوصول إلى ذلك وهدفنا هو الفوز“.

وسيخوض ريال المباراة بدون أبرز ثلاثة مهاجمين إذ يغيب غاريث بيل وإيدن هازارد وكريم بنزيما بسبب المرض والإصابة، بينما ستجبر إصابة عضلية لاعب الوسط كوكي على الغياب عن فريق المدرب دييغو سيميوني.