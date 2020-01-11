قرار صادم من ريال مدريد بشأن مستقبل غاريث بيل

قالت تقارير صحفية إن نادي ريال مدريد الإسباني توصل إلى قرار مفاجئ يتعلق بمستقبل نجمه الويلزي غاريث بيل.

ويعاني بيل من أزمات لا حصر لها في ريال مدريد، وكان قريبا من الرحيل عن النادي الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن صفقة انتقاله إلى الصين فشلت في الساعات الأخيرة، ثم انتظم اللاعب في صفوف الميرينغي.

إلا أن أزمات بيل لم تتوقف، وغاب اللاعب كثيرا عن ريال مدريد بداعي الإصابة، وسط توتر واضح في العلاقة بينه وبين مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، وجماهير النادي الملكي أيضا.

وقالت صحيفة ”ديلي تلغراف“ البريطانية إن إدارة ريال مدريد توصلت إلى قرار حاسم بشأن بيل، وقررت الاستغناء عنه دون مقابل مع بداية الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، أن تصريحات جوناثان بارنيت، مدير أعمال غرايث بيل، بأن بيل مستمر في ريال مدريد حتى نهاية عقده استفزت إدارة الميرينغي، التي اتخذت قرارها بالاستغناء عن اللاعب الويلزي بنهاية الموسم الجاري، حتى وإن كان ذلك سيقتضي رحيله دون مقابل مادي.

وأشارت إلى أن إدارة ريال مدريد ترى أن اللاعب غير مؤثر تماما مع الفريق، كما أنه يحصل على راتب أسبوعي ضخم، يبلغ 650 ألف جنيه إسترليني، دون أي فائدة تعود على النادي الملكي، في ظل إصاباته المتكررة وأزماته التي لا تنتهي مع الميرينغي.

وشارك غاريث بيل في 14 مباراة هذا الموسم مع ريال مدريد، وأحرز هدفين وصنع مثلهما، علما بأن عقده ينتهي مع النادي الملكي في صيف 2022.

وانتقل غاريث بيل البالغ من العمر 30 عاما، من توتنهام إلى ريال مدريد، صيف العام 2013، مقابل 101 مليون يورو، وهي صفقة قياسية في ذلك الوقت.

وسجل بيل مع ريال مدريد 104 أهداف وصنع 67 في 245 مباراة، وتوج مع الفريق بـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقب في الدوري الإسباني، ولقب في السوبر الإسباني، ولقب في كأس ملك إسبانيا، و4 ألقاب في كأس العالم للأندية.

ويلتقي ريال مدريد مساء غد الأحد مع أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في مدينة جدة السعودية.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني، مناصفة مع برشلونة الذي يحتل المركز الأول بفارق الأهداف، وينتظر الريال مواجهة نارية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.