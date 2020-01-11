رينير جيسوس يجتاز الفحص الطبي قبل الانضمام إلى ريال مدريد

قالت محطة ”أوندا سيرو“ الإذاعية الإسبانية إن البرازيلي رينير جيسوس كارفاليو لاعب وسط فلامنغو اجتاز الفحص الطبي في ريال مدريد تمهيدًا لانتقاله للنادي الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت المحطة إلى أن رينير جيسوس اجتاز الفحص الطبي، يوم الجمعة، خلال معسكر منتخب بلاده الذي يستعد لخوض بطولة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 في كولومبيا في الفترة من 18 من الشهر الحالي حتى التاسع من فبراير/شباط المقبل.

وسيصل لاعب خط الوسط إلى ريال مدريد هذا الشهر بعد توقيع عقد لمدة 6 سنوات مقابل 30 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع فلامنغو.

وسيحصل فلامنغو على 24 مليون يورو والباقي سيتم تقسيمها بواقع 3 ملايين يورو لعائلة اللاعب والثلاثة الأخرى لوكيل أعماله.

وسينضم جيسوس الذي سيكمل عامه الـ18 في 19 من الشهر الحالي إلى فريق كاستيا الذي يدربه راؤول غونزاليس.

ومن المرجح أن يتم توقيع العقد بعد إتمام اللاعب عامه الثامن عشر لتجنب الوقوع في مشكلة مع الاتحاد الدولي (الفيفا) بشأن التعاقد مع لاعبين أجانب صغار السن.

وكانت فرق: برشلونة، وأتلتيكو مدريد، ومانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، مهتمة أيضًا بضم البرازيلي الشاب الذي تألق مع فلامنغو بقيادة المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي السابق الذي قاد الفريق إلى لقب الدوري المحلي، وكأس ليبرتادوريس، والمشاركة في كأس العالم للأندية الشهر الماضي.

وخسر فلامنغو 0/1 عبر البرازيلي روبيرتو فيرمينو ليخسر لقب كأس العالم للأندية أمام ليفربول بطل أوروبا.