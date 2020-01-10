تطور مهم بشأن سعي ريال مدريد للتعاقد مع فابيان رويز من نابولي

قالت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الجمعة، إن نادي ريال مدريد الإسباني يستطيع حسم أولى صفقاته في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وأشارت صحيفة ”لاريبوبليكا“ إلى أن ريال مدريد يمكن أن يتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني الشاب فابيان رويز نجم نابولي، حالة استعداده لحسم الصفقة مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 70 إلى 80 مليون يورو، خاصة أن النادي الإيطالي لن يمانع في بيع اللاعب خلال السوق الشتوي.

وأكدت الصحيفة، في تقرير أن الأمور داخل نادي نابولي غير مستقرة على الإطلاق، في ظل القرارات الانفعالية التي يتخذها رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس، الذي أقال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، واستعان بخدمات المدرب غينارو غاتوزو.

وتابعت بقولها: ”يدرس عدد من نجوم نابولي الرحيل عن النادي في أقرب فرصة ممكنة، في ظل عدم الاستقرار الإداري وتراجع نتائج وأداء الفريق في الفترة الأخيرة، ويأتي على رأسهم فابيان رويز الذي يطالب بتحسين الشروط المالية في عقده رفقة النادي، إلا أن طلبه لم يتم الموافقة عليه حتى الآن“.

ويمتد عقد فابيان رويز، 23 عاما، حتى يونيو 2023، وانضم فابيان رويز إلى نابولي صيف 2018 قادما من نادي ريال بيتيس الإسباني مقابل 30 مليون يورو.

وشارك رويز الموسم الحالي في 22 مباراة، وأحرز هدفا وصنع هدفين آخرين، علما أن إريك أبيدال السكرتير الفني لنادي برشلونة سافر إلى إيطاليا خصيصا من أجل متابعته في إحدى مباريات الدوري الإيطالي، تمهيدا للدخول في مفاوضات مع نابولي لضمه إلى صفوف البلوغرانا.

من جهته قال موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسباني، إن رويز سئم من تراجع نتائج نابولي وتغيير الجهاز الفني بالتعاقد مع غاتوزو، بعد إقالة أنشيلوتي، وأشار الموقع إلى أن رويز يرى أن مستقبله خارج ملعب سان باولو.

وأوضح ”ديفنسا سنترال“ أن رويز يرفض تحسين راتبه مع نابولي ما يعتبر رسالة واضحة بأنه يريد مغادرة نابولي في السوق الشتوي الحالي.