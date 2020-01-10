عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”غير مقبول“.. نهائي الجنون.. وزيدان سيد النهائيات (صور)

شكّل نصف النهائي الثاني لكأس السوبر الإسباني بجدة السعودية، والذي شهد فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة، وتأهله للنهائي لمواجهة جاره ريال مدريد، العنوان الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بإصابة هاري كين وغيابه عن الملاعب 4 أشهر، وتفوق زيدان في اللقاءات النهائية وأخبار الأندية السعودية وكأس آسيا تحت 23 عاما ونصف نهائي كأس الخليج العربي.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل أتلتيكو مدريد على حساب برشلونة في نصف النهائي الثاني لكأس السوبر الإسباني الذي يلعب في جدة السعودية، حيث سيواجه جاره ريال مدريد في ديربي بالنهائي وكتبت ”نهائي الجنون“.

سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد 3-2 وفشله في بلوغ النهائي وكتبت ”غير مقبول“.

كما تحدثت عن الوافد الجديد لإسبانيول راؤول دي توماس وكتبت ”دي توماس جاء من أجل إنقاذ الفريق“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على إقصاء برشلونة من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد 3-2 في جدة السعودية خلال لقاء ألغى خلاله حكم الفيديو هدفين لكل من ميسي وبيكيه وكتبت ”سوبر حكم الفيديو“.

كما اهتمت بتصريحات راؤول دي توماس مهاجم إسبانيول الجديد والذي يعتبر أغلى صفقة في تاريخ الفريق.

أس

ركزت الصحيفة على تأهل أتلتيكو مدريد لنهائي كأس السوبر الإسباني في جدة السعودية، بعد تجاوزه برشلونة في نصف النهائي 3-2 وكتبت ”من أجل القلب“.

كما تحدثت عن النهائي الذي يجمع قطبي مدريد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وكتبت ”زيدان هو سيد النهائيات“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة السلة، وتأهل إسبانيا لمواجهة بلجيكا في نصف نهائي كأس الاتحاد للتنس.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على الضربة القوية التي تلقاها توتنهام بإجراء نجمه هاري كين عملية جراحية وغيابه لمدة 4 أشهر وتأثيرها على المنتخب الإنجليزي، وكتبت ”هاري أمام معركة ليكون جاهزا لنهائيات أمم أوروبا 2020“.

كما تحدثت عن هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد الذي كان سيغيب عن الملاعب بسبب الإصابة لكنه قد يعود بسرعة وكتبت ”ماغواير لعبة الألم“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على اللقاء المقدم عن الجولة 20 من الدوري الفرنسي والذي يجمع رين بالوصيف أولمبيك مارسيليا وكتبت ”اختبار“.

كما اهتمت بتصفيات أولمبياد طوكيو للكرة الطائرة وبطولة أوروبا لكرة اليد، ومشاركة المنتخبات الفرنسية.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على تأهل أتلتيكو مدريد لنهائي كأس السوبر الإسباني في جدة على حساب برشلونة وكتبت ”ميسي يسقط أمام الأتلتيكو“.

كما تحدثت عن الهلال السعودي وكتبت ”الهلال يؤجل الأجانب“.

الصحيفة اهتمت بكأس آسيا تحت 23 عاما المؤهل للألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وفوز المنتخب السعودي على اليابان وكتبت ”الأخضر ينطلق“.

كما تحدثت عن النصر السعودي وكتبت ”آدم يدخل معسكر النصر“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على مهرجان القدرة وكتبت ”كلنا محمد بن زايد مهرجان القدرة في حب القائد، الوثبة إبداع في المسار وتوهج على منصة السيدات“.

كما تحدثت عن كأس آسيا تحت 23 عاما، وكتبت ”الأبيض الأولمبي حلم طوكيو 2020 يبدأ من مدينة السعادة“.

الصحيفة اهتمت بمباريات نصف نهائي كأس الخليج العربي وكتبت ”العين والنصر الحوار الثالث“ و“الجزيرة وشباب الأهلي.. الحسابات الخاصة“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تعاقدات يوفنتوس الأخيرة وخاصة مع السويدي ديان كولوسيفسكي وكتبت ”مستقبل يوفنتوس يساوي 250 مليون يورو“.

كما اهتمت بتأهل تورينو لربع نهائي كأس إيطاليا بعد تألق حارسه سلفاتوري سيريغ في ضربات الترجيح.

الصحيفة اهتمت بصفقة الإنجليزي أشلي يونغ وكتبت ”يونغ في إنتر ميلان عبر تحرير نفسه من يونايتد“.