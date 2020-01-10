فالفيردي يرد على احتمال إقالته من تدريب برشلونة ولويس سواريز يحمل اللاعبين مسؤولية الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

ردّ الإسباني إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة على الأخبار التي تحدثت عن اقتراب إقالته من تدريب الفريق بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في جدة السعودية أمام أتلتيكو مدريد بالخسارة 3-2.

وقال فالفيردي بعد اللقاء على سؤال حول أخبار إقالته: ”المدربون يتطورون مع فكرة العمل وإعطاء كل شيء في كل لقاء، نعرف أن هناك عدم استقرار دائما حين تكون النتائج سلبية، عندما نخسر أتصور أننا سنتحدث عن ذلك فهذا لا مفر منه“.

وأضاف حول وضعيته في الفريق ”بالنسبة لي أكرس نفسي للعمل“.

وأكد فالفيردي أن الخسارة أمام أتلتيكو مدريد لم تكن متوقعة وأشاد بمنافسه وقال: ”في بداية الشوط الثاني تلقينا هدفا مفاجئا لكننا تمكنا من العودة والسيطرة على اللقاء وفي محاولتين تمكنوا من قلب النتيجة“.

وأضاف مدرب برشلونة حول الأخطاء ”الحقيقة أن أهدافهم جاءت من محاولات معزولة، الأول بعد ركلة بداية الشوط الثاني في وسط الملعب، والهدفان الآخران بعد سيطرتنا على اللقاء، الأهداف تأتي دائما من أخطاء بالنسبة لنا وبالنسبة لهم، نحن فريق ويجب أن نحلل كل شيء“.

من جهته دافع المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز عن مدربه فالفيردي مؤكدا أنه ليس مخطئا في الإقصاء وقال: ”إنه وضع النادي، المدرب ليس مخطئا ـ إنها أخطاؤنا وعدم تركيز في لحظات معينة“.

وأضاف المهاجم الأوروغوياني أن ”في مثل هذه اللقاءات إن كانت لديك انحرافات تدفع الثمن غاليا، في اللقاءات سواء ربحتها أو تعادلت فيها أو خسرتها من الضروري القيام بنقد ذاتي أن تتعلم من الأخطاء واللقاءات جاءت لتصحيح الأخطاء ولن تضطر لتكرارها في المستقبل“.

ومنح فالفيردي لاعبيه راحة لغاية الثلاثاء المقبل لاستئناف التدريبات استعدادا للقاء الجولة الـ20 من الدوري الإسباني أمام غرناطة المقرر الأحد في 19 من الشهر الحالي في الكامب نو.

وانتقد الكثير من المتتبعين لبرشلونة ووسائل إعلام كتالونية تساهل فالفيردي مع لاعبيه ومنحهم أياما للراحة خلال الموسم بشكل دائم.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن أغلب أعضاء مجلس إدارة برشلونة يرغبون في إقالة فالفيردي لكن الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو يدعمه ويرفض إقالته رغم خسارة لقب كأس السوبر الإسباني أول منافسة في الموسم الحالي.

ويتصدر برشلونة ترتيب فرق الدوري الإسباني بعد نهاية مرحلة الذهاب لكن بفارق الأهداف فقط عن غريمه ريال مدريد كما تأهل كمتصدر لمجموعته في دوري أبطال أوروبا وسيواجه نابولي الإيطالي في دور الـ16.