بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد.. ليونيل ميسي يتحسر على أخطاء برشلونة الطفولية

تحسر ليونيل ميسي قائد برشلونة على أخطاء فريقه القاتلة في الهزيمة 3/2 أمام أتلتيكو مدريد أمس الخميس ليودع كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في السعودية.

وسيطر بطل إسبانيا، الذي تدخل حكم الفيديو المساعد لإلغاء هدفين له في الشوط الثاني، على المباراة وكان متقدما 2/1 قبل 10 دقائق من النهاية بفضل ثنائية ميسي وأنطوان غريزمان.

لكن أتلتيكو مدريد بلغ النهائي ضد ريال مدريد يوم الأحد بعدما أدرك التعادل من ركلة جزاء عبر ألفارو موراتا قبل أن يحسم أنخيل كوريا الفوز بعدما فرط غريزمان في الكرة.

وأبلغ ميسي الصحفيين ”علينا مواصلة اللعب كما فعلنا (اليوم) طيلة العام لكن التأكد من عدم ارتكاب الأخطاء الطفولية التي حدثت.

وأضاف ”سيطرنا على المباراة لنحو 80 دقيقة ولعبنا بسرعة عالية وهاجمنا طيلة الوقت وصنعنا العديد من الفرص. لكن في آخر عشر دقائق ارتكبنا خطأ كبيرا وتركنا المباراة كنا نسيطر عليها تفلت من بين أيدينا“.

واستمرت النتائج السيئة لحامل لقب الدوري الإسباني هذا العام بعد التعادل 2/2 مع مستضيفه إسبانيول ليتقاسم الصدارة مع ريال مدريد.

وأدت النتيجة إلى مزيد من الانتقادات للمدرب إرنستو فالفيردي لكن ميسي أشار إلى دعم الفريق لمدربه.

وأضاف ”ما زلنا نثق فيه وسنجتهد من أجل التحسن لكن من الطبيعي أن يظهر السخط عند الهزيمة وشعور الجماهير أن الفريق لا يلعب كما تحب“.

وتابع ”يجب أن نكون متحدين أكثر من أي وقت مضى ونكون مجموعة قوية ونتقدم للأمام، نتصدر الدوري الإسباني لكننا لم نلعب بشكل جيد مؤخرا لذا علينا التعافي والعودة إلى أفضل ما لدينا للاستمرار على القمة“.