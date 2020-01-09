مشجع يقتحم ملعب ”الجوهرة المشعة“ لمعانقة ميسي عقب مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد (شاهد)

اقتحم أحد الجماهير ملعب ”الجوهرة المشعة بمدينة جدة“ بعد انتهاء مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لأحد الجماهير يقتحم الملعب، ويحتضن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

واحتضن المشجع ميسي بالفعل، ولكن تدخلت قوات التأمين وأبعدته مباشرة عن النجم الأرجنتيني.

وضرب أتلتيكو مدريد موعدا مع جاره الريال في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد فوزه المثير بمباراة نصف النهائي على نظيره برشلونة بنتيجة (3-2)، في المواجهة التي احتضنها ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية.

سجل أهداف برشلونة ميسي في الدقيقة 51، وغريزمان بالدقيقة 62، بينما سجل لأتلتيكو مدريد، كوكي في الدقيقة 46، وموراتا من ركلة جزاء بالدقيقة 81، وكوريا في الدقيقة 86.

وسيُقام نهائي كأس السوبر الإسباني يوم 12 من شهر يناير الجاري.