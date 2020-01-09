إذاعة إسبانية: أعضاء مجلس إدارة برشلونة يرفضون استمرار فالفيردي‎ وبارتوميو يؤيده

فاجأت الجماهير السعودية في استاد ”الجوهرة المشعة“ في جدة ارنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية، بإطلاق صيحات استهجان فور سماع اسم مدرب النادي الكتالوني الذي يعارض العديد من أعضاء مجلس إدارة النادي بقاءه في منصبه.

وقالت إذاعة rac1 إن مجلس إدارة النادي الكتالوني سيجتمع يوم الإثنين لمناقشة مصير فالفيردي، بعد ضياع بطولة السوبر المحلية بالخسارة أمام أتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن جماهير السعودية التي شاهدت مباراة برشلونة وأتلتيكو في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة هتفت للاعبي برشلونة عندما أعلن المذيع الداخلي للملعب أسماءهم، لكن رد فعلهم على فالفيردي لم يكن مناسبا بينما كان باهتا مع لاعبي أتلتيكو.

وكما كان متوقعا، نال ليونيل ميسي قائد وهداف برشلونة ترحيبا وتصفيقا حارا، حيث اهتزت المدرجات بالهتاف وكذلك انسو فاتي لكن مع الفارق.

وردت الجماهير بهتافات غاضبة عند سماعها اسم فالفيردي ما فاجأ الصحفيين الإسبان المرافقين للنادي الكتالوني، بينما ارتفعت لافتات في المدرجات تطالب برحيل المدير الفني الإسباني، وكان بين هذه اللافتات واحدة مكتوبا عليها ”ارحل يا فالفيردي“.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه محطة Rac 1 الإذاعية إن معظم أعضاء مجلس إدارة النادي الكتالوني ضد بقاء فالفيردي.

ونشرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ عن مصادر من نادي برشلونة تنفي الأخبار التي تتحدث عن إقالة المُدرب فالفيردي بعد خسارته اليوم.

وأشارت الصحيفة –نقلًا عن مصادرها- بأنه لا توجد نية للرئيس بارتوميو بإقالة فالفيردي.

خسارة قاسية

وخسر برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتأهل أتلتيكو إلى نهائي كأس السوبر، حيث افتتح البديل كوكي التسجيل لأتلتيكو مدريد من أول لمسة له في المباراة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

ثم أدرك النجم الأرجنتيني ميسي التعادل لبرشلونة في الدقيقة 51 قبل أن يضيف زميله النجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدف التقدم في الدقيقة 62، لكن أتلتيكو سجل هدفين متتاليين عبر ألفارو موراتا من ركلة جزاء في الدقيقة 81 ثم أنخيل كوريا بعدها بخمس دقائق من وضع انفراد.

وألغى الحكم خوسيه لويس غونزاليس هدفين لبرشلونة عبر ميسي وجيرارد بيكيه في الدقيقتين 60 و74، بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد وذلك بداعي لمسة يد وتسلل، على الترتيب.

وسيلتقي أتلتيكو مع ريال مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية يوم الأحد المقبل في جدة أيضا والملعب ذاته، حيث كان ريال مدريد قد صعد للنهائي بفوزه على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي.