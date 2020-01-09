إيسكو يعادل رقم زين الدين زيدان في ريال مدريد

شكل النجم الإسباني إيسكو مفاجأة زيدان في اللقاءات الأخيرة بفريق ريال مدريد حيث استعاد المدرب الفرنسي أفضل نسخة من نجمه بعدما منحه الفرصة والثقة في كل اللقاءات المهمة ومنذ لقاء سانتياغو بيرنابيو أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

واستعاد النجم الإسباني جزءا كبيرا من مستواه في اللقاءات الأخيرة، وكان لاعبا أساسيا في الكلاسيكو أمام برشلونة في الكامب نو وقطعة أساسية في خطط زيدان لتقوية خط وسطه.

وخلال لقاء فالنسيا كان النجم الإسباني أحد أبرز لاعبي ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني حيث لعب بين خطوط فالنسيا وضغط على مدافعين كما ساعد في الدفاع في الجهة اليسرى.

ولم يستطع إيسكو التسجيل في الموسم الحالي وحرمته العارضة من هدف أمام ديبورتيفو ألافيس، لكنه تمكن من تسجيل أول هدف له بعد مشاركته في 14 لقاء هذا الموسم.

وجاء الهدف في الشوط الأول بعد تمريرة من فالفيردي للوكا مودريتش الذي سددها للمرمى لكن مدافع فالنسيا تصدى للكرة لتعود لإيسكو ليسجل الهدف الثاني في اللقاء.

واستغل إيسكو الهدف ليمنحه لابنه تيو الذي ولد أخيرا والذي لم تمنحه الفرصة إهداءه أي هدف وانتظر حتى ملعب الجوهرة في جدة السعودية ليهديه أول هدف في الموسم الحالي.

وعلقت سارة سالامو صديقة إيسكو وأم ابنه على احتفاله بصورة عبر “ إنستغرام “ حيث نشرت صورة لاحتفال النجم الإسباني بهدفه وكتبت :“ تيو يراقبك وفخور جدا بوالده ”.

ووصل إيسكو بهدفه في مرمى فالنسيا لـ49 هدفا برفقة ريال مدريد ليعادل مدربه زين الدين زيدان الذي سجل العدد ذاته من الأهداف برفقة ريال مدريد وهو نفس العدد ذاته لمهاجم ريال مدريد السابق الكرواتي دافور شوكر رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم حاليا وهداف كأس العالم فرنسا 1998.

وحقق إيسكو خلال لقاء فالنسيا رقما قياسيا هذا الموسم في التمريرات الصحيحة حيث مرر 96 تمريرة لزملائه دون خطأ كما قام بمجهود كبير في وسط الميدان تحت أنظار مدرب المنتخب الإسباني لويس إينريكي.

وقد تكون العودة الكبيرة للنجم الإسباني إيسكو لمستواه فرصة جيدة للفرنسي زين الدين زيدان لإعادة ريال مدريد للألقاب من خلال كأس السوبر الإسباني، كما تمنح اللاعب الفرصة للتنافس بقوة من أجل التواجد في لائحة المنتخب الإسباني خلال نهائيات أمم أوروبا 2020.