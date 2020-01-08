ريال مدريد يتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني بفوز ثلاثي على فالنسيا (فيديو)

تغلب ريال مدريد على النقص العددي في صفوفه بسبب الإصابات وتأهل بجدارة إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني في نسختها التاريخية المقامة حاليا بمدينة جدة السعودية إثر فوزه الكبير 3 – 1 على فالنسيا اليوم الأربعاء في الدور قبل النهائي للبطولة.

وحسم الريال المباراة بشكل شبه تام من خلال هدفين سجلهما الألماني توني كروس وإيسكو في الدقيقتين 15 و39.

وفي الشوط الثاني، أكد الفريق الملكي انتصاره بالهدف الثالث الذي سجله الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة 65 قبل أن يحرز دانيال باريخو هدف حفظ ماء الوجه لفالنسيا من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وقدم الريال هدية رائعة للجماهير السعودية والعربية التي احتشدت في مدرجات استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بمدينة جدة السعودية حيث قدم الفريق أداء رائعا على مدار شوطي المباراة وحقق فوزا مستحقا في هذه المباراة التي تمثل ضربة البداية في نسخة تاريخية للسوبر الإسباني حيث تقام البطولة بمشاركة أربعة فرق للمرة الأولى بعد إقامتها بالشكل المعتاد على مدار الفترة من 1982 وحتى النسخة الماضية في 2018.

ويلتقي الريال في النهائي يوم الأحد المقبل مع الفائز من المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي والتي تجمع الأحد بين برشلونة وأتلتيكو مدريد على الملعب نفسه.