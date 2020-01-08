أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا: 3/0 للملكي (فيديو)

أحرز توني كروس لاعب نادي ريال مدريد هدفًا خادعًا في شباك فالنسا، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ”الجوهرة المشعة“ في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ببطولة كأس السوبر الإسباني.

وعند لعب ركلة ركنية تقدم حارس فالنسيا واستغل كروس الفرصة وسدد في الشباك من الركنية لتسكن الكرة شباك ”الخفافيش“.

وأضاف إيسكو الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 39 من تسديدة قوية.

وعزز لوكا مودريتش تقم ريال مدريد بالهدف الثالث في الدقيقة 66 من تسديدة رائعة.

وتقام البطولة بنظام مختلف هذه المرة في ضيافة المملكة العربية السعودية لأول مرة بمشاركة 4 أندية هي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

تقام بطولة كأس السوبر الإسباني لأول مرة بهذا النظام بحضور 4 أندية بعدما كان نظامها يتمثل في اللعب مباراتين بنظام الذهاب والإياب.

وحصد ريال مدريد لقب السوبر الإسباني 10 مرات آخرها عام 2017 وتوج فالنسيا بلقب السوبر مرة وحيدة عام 1999.

وكانت آخر مباراة بين الفريقين في بطولة كأس السوبرالإسباني عام 2008 وفاز وقتها ريال مدريد بعد التغلب بنتيجة 4-2 والخسارة 2-3.. وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 15 ديسمبر الماضي بالتعادل بهدف لكل منهما.