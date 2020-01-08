السوبر الإسباني في جدة سيشهد طفرة تحكيمية لأول مرة (فيديو)

ستشهد بطولة كأس السوبر الإسبانية التي تستضيفها السعودية، بداية من، مساء اليوم الأربعاء، تطبيق تقنية خط المرمى لأول مرة في الكرة الإسبانية، وكذلك تقنيات جديدة في تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لإظهار الحالات للجماهير في الملعب وللمتابعين عبر شاشات التلفزيون.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إن هذه التقنيات ستتيح الشفافية الكاملة والمطلقة في المباريات كما أنه سيتم استخدام سبع كاميرات لاستعراض الحالات التحكيمية والأهداف بكل دقة.

وقال فيلاسكو كاربالو، رئيس المكتب التقني للتحكيم في الاتحاد الإسباني من جدة: ”هذا يوم تاريخي لأننا سنطبق تقنية المرمى لأول مرة. في كل مرمى ستكون هناك سبع كاميرات لمراقبة الكرة وكافة التحركات. وخلال أقل من ثانية واحدة سيتلقى الحكم رسالة نصية وستهتز الساعة التي يرتديها لتبلغه ما إذا كان هدفا صحيحا أم لا. كما سيتم إخطاره عبر سماعة الأذن ما إذا دخلت الكرة المرمى أم لا“.

????️ | تقنية خط المرمى تستخدم لأول مرة في كرة القدم الاسبانية، سوف تستخدم في كأس السوبر الإسباني، وايضا استخدام تقنيات جديدة في تقنية الفيديو، لإظهار الحالات للجماهير في الملعب وللمتابعين عبر شاشات التلفزيون. #SupercopaBarça pic.twitter.com/ZNxHKnU4jD — #MessiBallonDor (@icn_video) January 8, 2020

ويأتي التغيير الثاني في هذه التقنية بأن الجماهير سيعرفون في المدرجات نتيجة مداولات حكم الفيديو المساعد (VAR ) في جميع الأوقات.

وسيرون خطوط التسلل أو عندما يتحقق الحكم من شاشة (VAR) ما يعني صحة الهدف وهو ما يعني قبول الجماهير لهذه التقنية بشكل أفضل.

وأضاف كاريالو: ”إذا فهم الناس ما يجري، فسوف يقبلونه بشكل أفضل. الاتحاد ملتزم بالشفافية. نريد من الناس أن يعرفوا ما الذي نفعله. في بعض الأحيان يرتكب الحكم أخطاء وفي عدد قليل للغاية تكون التقنية مخطئة. الناس أكثر ارتياحًا إذا رأوا هذا على الشاشات“.

وتابع كاربالو: ”نحاول أن نبذل قصارى جهدنا. لا يوجد شيء نخفيه. الحكام هم أنفسهم في الليغا وهنا في جدة. سيكون هناك مزيد من الشفافية والمساعدة كما هو الحال مع تقنية خط المرمى. هذا يعطي الكثير من الراحة والطمأنينة. لا أعتقد أن اللاعبين والأندية لا يفهمون طريقة عمل تقنية الفيديو. لكن من الطبيعي أن يكون هناك جدل ونقد ويجب أن نقبله بشكل طبيعي.

”فإذا سألت ريال مدريد وأتلتيكو وبرشلونة وفالنسيا سيؤكدون احترامهم للحكام والتحكيم وسيقولون إن التحكيم في إسبانيا واحد بين الأفضل في العالم. مستوى تحكيمنا مرتفع بشكل لا يصدق“.

وسيلتقي ريال مدريد مع فالنسيا في أولى مباراتي الدور قبل النهائي في استاد الملك عبد الله في جدة، مساء الأربعاء، قبل أن يلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد بعد 24 ساعة ليتأهل الفائزان لمباراة حسم اللقب التي ستقام الأحد المقبل.