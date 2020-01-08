الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد وفالنسيا في السوبر الإسباني

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب ”الجوهرة المشعة“ في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين ريال مدريد وفالنسيا في بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتقام البطولة بنظام مختلف هذه المرة في ضيافة المملكة العربية السعودية لأول مرة بمشاركة 4 أندية هي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة فالنسيا وريال مدريد، اليوم الأربعاء:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS1 بصوت المعلقين فارس عوض وعبد الله الحربي.

ماذا يقول التاريخ؟

تقام بطولة كأس السوبر الإسباني لأول مرة بهذا النظام بحضور 4 أندية بعدما كان نظامها يتمثل في اللعب مباراتين بنظام الذهاب والإياب.

وحصد ريال مدريد لقب السوبر الإسباني 10 مرات آخرها عام 2017 وتوج فالنسيا بلقب السوبر مرة وحيدة عام 1999.

وكانت آخر مباراة بين الفريقين في بطولة كأس السوبرالإسباني عام 2008 وفاز وقتها ريال مدريد بعد التغلب بنتيجة 4-2 والخسارة 2-3.. وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 15 ديسمبر الماضي بالتعادل بهدف لكل منهما.

كيف يفكر زيدان؟

يبحث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن بطولة تمنحه دفعة قوية للأمام في مسيرته لإعادة بريق الفريق الملكي من جديد.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن مباراة فالنسيا أشبه بالنهائي موضحا أنه لا يشغل باله بإمكانية التأهل للدور النهائي للبطولة، يوم الأحد المقبل.

وأشار إلى أن الأجواء رائعة في السعودية والأداء سيكون مختلفا عن اللقاء الأخير في ملعب الميستايا الذي شهد التعادل القاتل بيننا موضحا أن فريقه سيلعب من أجل تحقيق الفوز.

ويعاني ريال مدريد غيابات مؤثرة بين صفوفه بسبب الإصابات وعلى رأسها كريم بنزيما وغاريث بيل وماركو أسينسيو وإيدين هازارد وهو الأمر الذي يؤثر على المعادلة الهجومية للريال.

ويعتمد ريال مدريد على تشكيلة تضم الحارس تيبو كورتوا وأمامه رباعي الدفاع سيرجيو راموس ورافايل فاران وداني كارفخال ومارسيلو بينما يقود خط الوسط لاعب الارتكاز كاسيميرو وبجواره فيدريكو فالفيردي وتوني كروس مع مثلث الهجوم فينسيوس جونيور ورودريغو ولوكا يوفيتش.

مفاجآت فالنسيا

يتسلح فريق فالنسيا بالمفاجآت والندية الكبيرة التي يعتمد عليها في لقاءاته ضد ريال مدريد خاصة أن الخفافيش تبدو في حالة جيدة ولا يغيب عنها سوى الثنائي جونسالو جويديس وكريستيانو بيتشيني.

وقال المدرب ألبرت سيلاديس المدير الفني لفريق فالنسيا، إن اللقاء سيكون صعبا للغاية موضحا أن ريال مدريد يملك صلابة دفاعية رائعة وقوته لن تكون في الجانب الهجومي فقط.

ويعتمد فالنسيا على تشكيلة تضم الحارس جاسبر سيلسين وأمامه رباعي الدفاع جابريل باوليستا وإيزيكيل جاراي ودانييل واس وخوسيه جايا بينما يقود خط الوسط فرانسيس كوكولين وبجواره داني باريخو وعلى الأطراف فران توريس وكارلوس سولير وفي الهجوم ماكسي غوميز وكيفين جاميرو.

وأكد محمد اليماني، مهاجم ستاندرليغ البلجيكي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن الغيابات التي تضرب صفوف ريال مدريد ستؤثر بلا شك على حسابات زيدان، موضحا أن المدرب الفرنسي في ورطة في الجانب الهجومي.

وأضاف: ”مباراة فالنسيا فرصة ذهبية للمهاجم لوكا يوفيتش من أجل إثبات قدراته وتقديم مباراة قوية بعد غياب منذ انضمامه للفريق المدريدي، وفالنسيا أيضا لن يكون لقمة سائغة فلديه الطموح والدوافع من أجل تحقيق الفوز والتأهل لنهائي السوبر“.