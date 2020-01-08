قبل مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. فالفيردي يستهدف معادلة غوارديولا وكرويف في التتويج بالسوبر الإسباني

يستهدف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، التتويج بكأس السوبر الإسباني التي ستنطلق منافساتها، اليوم الأربعاء، في مدينة جدة السعودية بمشاركة 4 فرق، من أجل ألقاب كرويف وبيب غوارديولا في هذه البطولة.

وحسب ما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، فإن فالفيردي يطمح لمعادلة رقم بيب غوارديولا، ويوهان كرويف، كأكثر المدربين المتوجين بهذه البطولة.

وحقق غوارديولا كأس السوبر الإسباني مع برشلونة، 3 مرات من قبل، أعوام (2009 – 2010 – 2011).

ونفس الأمر بالنسبة للراحل يوهان كرويف، الذي حقق اللقب أعوام (1991 – 1992 – 1994).

أما فالفيردي ففاز بكأس السوبر المحلية مرتين من قبل، الأولى كانت مع أتلتيك بيلباو عام 2015، والثانية على رأس برشلونة في 2018.

ويتساوى فالفيردي حاليا مع الإسباني خافيير إيروريتا، والهولنديين ليو بينهاكر وفرانك ريكارد، والأرجنتيني هيكتور كوبر، ولكل منهم لقبان.

ويلتقي برشلونة غدا مع أتلتيكو مدريد، في نصف نهائي البطولة.

فيما، أشارت صحيفة ”ماركا“ أن كأس السوبر الإسباني سيشكل اختبارا ناريا لمستقبل الإسباني إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة، بشأن مستقبله مع الفريق بعد النصف الثاني من الموسم.

واعتبرت الصحيفة أن فالفيردي بعد موسمين ونصف الموسم كمدرب لبرشلونة يتعرض لانتقادات كبيرة بشأن أسلوب اللعب وطريقة قيادته للفريق وفشله في محطات صعبة، ويبحث عن فترة هدوء من الانتقادات عبر الفوز بكأس السوبر.

وأكدت الصحيفة أن الفشل في كأس السوبر الإسباني لن يكلفه منصبه لكنه سيضع مستقبله في نهاية الموسم أقرب للخروج من البقاء رغم تصريحات رئيس برشلونة بارتوميو السابقة بشأن استمراره حتى صيف 2021.