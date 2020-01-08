عناوين الصحف الرياضية: برشلونة ”ملك الشرق“.. و“مهرجان لمانشستر سيتي في أولد ترافورد“ و“الهلال يضرب والأهلي يتفرج“ (صور)

شكلت أخبار كأس السوبر الإسباني الذي ينطلق، يوم الأربعاء، في السعودية بلقاء ريال مدريد وفالنسيا وفوز مانشستر سيتي على جاره مانشستر يونايتد، في ذهاب نصف نهائي كأس المحترفين في إنجلترا العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية.

واهتمت الصحف بفوز الهلال على الأهلي في الدوري السعودي وشائعات رحيل عبد الرزاق حمد الله عن النصر وتوقيف مدرب مالاغا، بسبب ظهور شريط جنسي له في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على نصف نهائي كأس السوبر الأول الذي يجمع فالنسيا وريال مدريد في غياب مهاجمي الفريقين الأساسيين كريم بنزيما ورودريغو مورينو، وكتبت: ”الهدف هو قضيتهم“، في إشارة لبدلائهما المحتملين في اللقاء.

كما أجرت حوارا مع ساؤول نغويز نجم أتلتيكو مدريد.

سبورت

ركزت الصحيفة على وصول برشلونة للسعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني، حيث يواجه أتلتيكو مدريد الخميس في نصف النهائي الثاني، وكتبت: ”ملك الشرق“.

كما اهتمت بنصف النهائي الأول بين فالنسيا وريال مدريد، وكتبت: ”مدريد دون شعار المرشح المفضل“.

كما تحدثت عن تعاقدات إسبانيول، وكتبت: ”راؤول دي توماس على بعد خطوة من التوقيع“.

واهتمت بديربي ماشستر في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين، وكتبت: ”مهرجان لمانشستر سيتي في أولد ترافورد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مشاركة برشلونة في كأس السوبر الإسباني في السعودية وغياب الحارس الألماني أندريه شتيغن ومنح الفرصة للحارس البرازيلي نيتو، وكتبت: ”في يديك“.

كما اهتمت بلقاء نصف النهائي الأول بين فالنسيا وريال مدريد، وكتبت: ”زيدان مع جبهة الهجوم ”ب“.

كما تحدثت عن توقيف فريق ملقة لمدربه فيكتور سانشيز، بسبب انتشار فيديو إباحي له على مواقع التواصل الاجتماعي.

آس

ركزت الصحيفة على كأس السوبر الإسباني، الذي يقام في السعودية بمشاركة 4 فرق إسبانية، وكتبت: ”الفخامة الآسيوية“.

كما تحدثت عن توقيف فريق مالاغا لمدربه سانشيز، بسبب نشر شريط إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء ربع نهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية، والذي سيجمع باريس سان جيرمان وسانت إيتيان وتحدثت عن خطة توماس توخيل بإشراك رباعي هجومي وكتبت: ”الخطة بالأربعة“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على لقاء القمة بين الهلال والأهلي، والذي شهد فوز الزعيم 3-1 وكتبت: ”الهلال يضرب والأهلي يتفرج“.

كما اهتمت الصحيفة بكأس السوبر الإسباني الذي يقام بالسعودية من خلال تغطية وصول الفرق وأخبارها.

الصحيفة تحدثت عن شائعات رحيل عبد الرزاق حمد الله نحو الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”مصدر نصراوي، حمد الله سعيد معنا“.

كما تحدثت عن رالي داكار الذي يقام في السعودية لأول مرة، وكتبت: ”السعوديون يعودون في داكار“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على أخبار سوق الانتقالات، وكتبت: ”خميس إسماعيل من الوصل للوحدة“.

كما تحدثت عن القوانين التي تغيرت في اتحاد الكرة الإماراتي، وكتبت: ”22 بندا لتغيير النظام الأساسي في اتحاد الكرة“.

وتحدثت -أيضا- عن فترة التوقف في الدوري، وكتبت: ”فترة التوقف تنقذ الكثيرين.. 10 فرق ترفع شعار الاستراحة تجهيز وراحة“.

كما اهتمت بالملف الدولي، وكتبت: ”سوبر إسبانيا في جدة“ و“صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف مع ليفربول“.

الصحافة الإيطالية

توتو سبورت

تطرقت الصحيفة للحديث عن كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، بعد الهاتريك الذى سجله في شباك كالياري في الدوري الإيطالي، وعنونت: ”رونالدو الريال“، كريستيانو لديه الأداء ذاته في آخر موسمين مع مدريد.. ومنفتح لدوري الأبطال.

الكورييري

ركزت الصحيفة على قائمة أغلى لاعبي العالم وترتيب لاعبي الدوري الإيطالي، قائلة: ”“زانيولو؟ 86 مليونا“، هو اللاعب الإيطالي الأعلى قيمة في ترتيب مصدر الدراسات الرياضية، نيكولو ثم باريلا 82 مليونا.. مبابي هو الأول في القائمة بـ265 مليونا يليه ستيرلينغ ومحمد صلاح.. ميسي الثامن ورونالدو في المركز الـ49.