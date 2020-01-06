باريس سان جيرمان يحاول إفساد صفقة ريال مدريد الدفاعية

دخل الصراع بين ناديي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي منعطفا جديدا، يبدو أنه سيشتعل خلال الفترة المقبلة.

ويرغب نادي ريال مدريد في خطف المهاجم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، خاصة أن إدارة النادي الملكي تضع مبابي على رأس قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم، مع تقدم الفرنسي كريم بنزيما في السن، وانتهاء عقده في صيف 2021.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ إن مسؤولي باريس سان جيرمان يحاولون الضغط على ريال مدريد من ناحية أخرى في سوق الانتقالات، بخطة تستهدف ضرب صفقة دفاعية يرغب الميرينغي في إبرامها بأسرع وقت ممكن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أن باريس سان جيرمان دخل في مفاوضات جادة مع نادي نابولي الإيطالي للحصول على خدمات مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي بنهاية الموسم الجاري، يونيو 2020.

وأكدت أن إدارة ريال مدريد ترى أن كوليبالي يستطيع خلافة القائد سيرجيو راموس في دفاعات النادي الملكي، خاصة أن عقد راموس ينتهي في صيف 2021، حيث يعيش راموس حاليا مرحلته الأخيرة في الملاعب، كونه وصل إلى 33 عاما.

ولعب راموس بقميص ريال مدريد 15 موسما، منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2005، وتوج معه بعشرين لقبا، ولكن الأجواء توترت بين اللاعب ورئيس النادي فلورنتينو بيريز خلال الصيف الماضي، بعد أن طلب قائد الريال الرحيل إلى الصين مجانا، ولكن طلبه قوبل برفض شديد ومباشر من بيريز، الذي أكد ضرورة وجود عرض مادي يستفيد منه الميرينغي للموافقة على رحيل راموس، قبل أن تهدأ العاصفة قليلا بينهما.