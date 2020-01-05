ضربة موجعة لفالنسيا قبل مواجهة ريال مدريد في السوبر الإسباني

تلقى فالنسيا ضربة موجعة قبل مواجهة ريال مدريد، الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في الرياض.

وقال فالنسيا عبر موقعه على الإنترنت إن لاعبه رودريغو مورينو أصيب بالتواء في الركبة اليمنى خلال مباراة إيبار السبت في الجولة الـ19 من الدوري الإسباتي على ملعب ميستايا.

ولم يكشف الموقع الرسمي لفالنسيا مدة غياب مورينو لكنه أوضح أن اللاعب لم يشارك في مران اليوم الأحد، مشيرا إلى أن مدة غيابه تتوقف على مدى استجابته للعلاج، ما يرجح غيابه عن مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ومورينيو البالغ من العمر 28 عاما سجل 4 أهداف وصنع 10 في 22 مباراة الموسم الحالي مع فالنسيا في جميع المسابقات، ليصل إلى تسجيل 56 هدفا وصناعة 40 في 208 مباريات مع الخفافيش.

ويلعب فالنسيا ضد ريال مدريد يوم الأربعاء، في نصف النهائي، والفائز من المواجهة يلعب في النهائي يوم الأحد، مع الفائز من نصف النهائي الآخر الذي يجمع برشلونة وأتلتيكو مدريد.

ولعب فالنسيا ضد ريال مدريد في 15 ديسمبر الماضي ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإسباني، وتعادلا 1/1.

وسيتجدد اللقاء بينهما بعد أقل من شهر، عندما يلتقيان يوم 23 مارس على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.