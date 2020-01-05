مباراة خيتافي وريال مدريد.. فينيسيوس جونيور يتمرد على أوامر مساعد زيدان (فيديو)

خرج نادي ريال مدريد بالنقاط الثلاث من مباراته الصعبة خارج أرضه أمام خيتافي، أمس السبت، بعد انتصاره بثلاثية نظيفة، ليعود إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا، مناصفة مع برشلونة، الذي سقط في فخ التعادل خارج أرضه أمام إسبانيول 2-2.

ويعود الفضل في انتصار ريال مدريد إلى حارسه البلجيكي تيبو كورتوا، الذي أنقذ مرماه من عدة فرص محققة في شوط المباراة الأول، ومهد الطريق أمام الميرينغي لتحقيق فوزه الحادي عشر في الليغا هذا الموسم.

والتقطت كاميرات المصورين خلافا بين البرازيلي فينيسيوس جونيور، وأحد أعضاء الجهاز الفني المعاون للفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عقب المباراة.

وشارك فينيسيوس في الدقيقة 71 من المباراة بدلا من لاعب الوسط إيسكو، عندما كان الريال متقدما 2- صفر، قبل أن يضيف الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

???????? El preparador físico cuando acaba el partido en Getafe: 'Vini, tienes que hacer ejercicios'. Vincius: 'Yo…… no lo veo mucho'.#ElPartidazoDeMovistar pic.twitter.com/Ff5imZkNcr — #Vamos de Movistar+ (@vamos) January 4, 2020

وخضع بعض لاعبي ريال مدريد البدلاء والذين شاركوا في نهاية المباراة لتدريبات عدو بعد اللقاء، تحت إشراف الجهاز المساعد لزيدان.

ولكن فينيسيوس جونيور اعترض على أداء تلك التدريبات، وظهر واضحا أنه لا يريد تنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

وبحسب صحيفة ”آس“ فإن فينيسيوس اشتكى من شعوره بالإجهاد خلال تلك التدريبات، وطلب إعفاءه منها، إلا أن الجهاز الفني طلب منه الاستمرار في الجري.

وعاد فينيسيوس مرة أخرى، وقال إنه لا يستطيع الاستمرار في المران، وبعد مناقشة طويلة مع الجهاز الفني خرج اللاعب البرازيلي من الملعب.

وأشارت ”آس“ في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن فينيسيوس لا يمر بأفضل أوقاته مع ريال مدريد، في ظل عدم اعتماد زيدان عليه في التشكيل الأساسي، خاصة أن لياقته البدنية تبدو غير مكتملة بنسبة 100%.

وشارك فينيسيوس هذا الموسم في 16 مباراة، أحرز خلالها هدفين وصنع آخر.