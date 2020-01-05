 كوكوريلا لاعب خيتافي ينفي توجيه إساءة عنصرية إلى ميليتاو لاعب ريال مدريد – إرم نيوز‬‎

كوكوريلا لاعب خيتافي ينفي توجيه إساءة عنصرية إلى ميليتاو لاعب ريال مدريد

كوكوريلا لاعب خيتافي ينفي توجيه إساءة عنصرية إلى ميليتاو لاعب ريال مدريد

المصدر: رويترز

نفى مارك كوكوريلا، لاعب وسط خيتافي، استخدام عبارات مسيئة عنصريا ضد إيدر ميليتاو، مدافع ريال مدريد، خلال هزيمة فريقه 3-صفر أمام فريق المدرب زين الدين زيدان في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أمس السبت.

وأصدر كوكوريلا بيانا على تويتر ردا على تقارير عن أنه استخدم كلمة ”ميكو“، والتي تعني القرد بالإسبانية، خلال مشاحنة مع المدافع البرازيلي، قائلا إنه استخدم كلمة ”بيكو“، والتي تعني الفم باللغة العامية الإسبانية.

وكتب اللاعب الإسباني البالغ من العمر 21 عاما: ”أود توضيح أنني لم أوجه أي إساءة عنصرية إلى ميليتاو. قلت له ‭’‬اغلق فمك‭’‬. أود الاعتذار لأي شخص شعر بالإهانة من ذلك“.

وأضاف: ”هذا هو تعليقي الوحيد على المسألة“.

ولم يصدر ميليتاو، الذي انضم لريال مدريد من بورتو العام الماضي مقابل 40 مليون يورو، أي تعليق عن الواقعة. ورفض ريال مدريد التعقيب.

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