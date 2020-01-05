كوكوريلا لاعب خيتافي ينفي توجيه إساءة عنصرية إلى ميليتاو لاعب ريال مدريد

نفى مارك كوكوريلا، لاعب وسط خيتافي، استخدام عبارات مسيئة عنصريا ضد إيدر ميليتاو، مدافع ريال مدريد، خلال هزيمة فريقه 3-صفر أمام فريق المدرب زين الدين زيدان في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أمس السبت.

وأصدر كوكوريلا بيانا على تويتر ردا على تقارير عن أنه استخدم كلمة ”ميكو“، والتي تعني القرد بالإسبانية، خلال مشاحنة مع المدافع البرازيلي، قائلا إنه استخدم كلمة ”بيكو“، والتي تعني الفم باللغة العامية الإسبانية.

Me gustaría aclarar que en ningún momento he insultado ni descalificado a Militao. Mis palabras han sido "Cierra el p… pico". Pido perdón si alguien se ha sentido ofendido por ello. Estas son las únicas declaraciones que he hecho y que voy a hacer al respecto. Gracias. — Marc Cucurella (@cucurella3) January 4, 2020

وكتب اللاعب الإسباني البالغ من العمر 21 عاما: ”أود توضيح أنني لم أوجه أي إساءة عنصرية إلى ميليتاو. قلت له ‭’‬اغلق فمك‭’‬. أود الاعتذار لأي شخص شعر بالإهانة من ذلك“.

وأضاف: ”هذا هو تعليقي الوحيد على المسألة“.

ولم يصدر ميليتاو، الذي انضم لريال مدريد من بورتو العام الماضي مقابل 40 مليون يورو، أي تعليق عن الواقعة. ورفض ريال مدريد التعقيب.