صحيفة ترصد 6 أزمات تواجه نادي برشلونة بعد نهاية جولة الذهاب في الدوري الإسباني

ركزت صحيفة ”ماركا“ على تقييم مسيرة نادي برشلونة في الدوري الإسباني بعد نهاية مرحلة الذهاب وفوزه باللقب الشرفي بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد، مؤكدة أن الفريق يعاني من أزمة رغم الصدارة.

وركزت الصحيفة على خطأ الإبقاء على إيرنستو فالفيردي رغم الخروج أمام ليفربول في أنفيلد وفي غياب أبرز نجوم الفريق الإنجليزي محمد صلاح وفيرمينو، ورغم كونها الثانية في مشوار المدرب بعد الخروج أمام روما قبل موسمين.

وأكدت الصحيفة أن تاريخ برشلونة مع المدربين يؤكد الخطأ في الاحتفاظ بهم رغم الفشل، وذكرت بالهولندي فرانك ريكارد في موسمه الرابع والخامس، حيث فقد الدوري الإسباني ولم يفز بألقاب والإسباني بيب غوارديولا في موسمه الرابع، حيث فقد الليغا ودوري الأبطال ولويس إنريكي في موسمه الثالث، حيث فقد الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

واهتمت الصحيفة بأبرز مشاكل برشلونة وهي:

1-هشاشة دفاعية

تلقى برشلونة في 19 لقاء 23 هدفا وهو أسوأ دفاع له منذ موسم 2003-2004 واستقبل الفريق ضعف ما تلقاه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، أبرز دفاعات الليغا، بـ12 هدفا وأكثر مما تلقته دفاعات فرق أتلتيك بلباو (13 هدفا) وإشبيلية (19 هدفا) وخيتافي (20 هدفا) ونفس ما تلقاه بلد الوليد.

وأكدت الصحيفة أن وجود حارس جيد كالألماني تير شتيغن غير كاف، فلولاه لكانت الحصيلة أكبر لكونه تصدى لعدة فرص محققة من المنافسين.

2-نتائج سيئة خارج الميدان

رغم تفوق برشلونة في ملعبه ”كامب نو“، حيث حصل على 25 نقطة من 8 انتصارات وتعادل وحيد أمام ريال مدريد، لكنه خارج ملعبه في 10 لقاءات حصل على نصف النقاط الممكنة 15 من أصل 30، محققا 4 انتصارات و3 تعادلات و3 هزائم، دون أن يزور ملاعب فرق قوية باستثناء ”واندا ميتروبوليتانو“، معقل أتلتيكو مدريد، حيث حقق 3 نقاط.

ويأتي برشلونة بنتائجه خارج الملعب خلف إشبيلية 20 نقطة وريال مدريد 19 نقطة وريال سوسيداد 17 نقطة.

3-العودة في النتائج خارج الملعب ثم ترك المنافس يعود

تعرض برشلونة لعدة هزات خارج ملعبه وفي لقاءات تمكن من العودة في النتيجة أمام أوساسونا وريال سوسيداد وإسبانيول، بعدما كان متخلفا بهدف، لكن الأخطاء سمحت للمنافسين بخطف النقطة وإدراك التعادل.

4-مشكلة وسط الميدان

عاش برشلونة مشكلة في وسط الميدان، حيث لم يستقر المدرب إيرنستو فالفيردي على ثلاثي قار فالكرواتي إيفان راكيتيتش تحول من لاعب غير مرغوب فيه لأساسي والبرازيلي أرثر ميلو تلقى عدة إصابات وتراجع مستواه وتقلص دور سيرجيو بوسيكيتس لصالح فرانكي دي يونغ، الذي تثار الشكوك بشأن تراجع مستواه.

ويبقى الاستثناء هو التشيلي أرتورو فيدال، اللاعب الوحيد الذي يقدم مستوى جيدا وسجل 6 أهداف رغم كونه بديلا دائما ومستقر المستوى.

5- 40 نقطة الأضعف في مسيرة الفريق في السنوات الأخيرة

حقق برشلونة 40 نقطة في مرحلة الذهاب وهي الأسوء منذ برشلونة ريكارد 2007-2008 وخلالها فقدوا الدوري لصالح ريال مدريد، الذي كان يدربه الألماني شوستر.

وحتى في عهد الأرجنتيني تاتا مارتينيو، حقق الفريق في مرحلة الذهاب 44 نقطة وهي الأضعف في السنوات الأخيرة.

6-الاعتماد على الثلاثي ميسي وسواريز وغريزمان

سجل برشلونة في النصف الأول من الموسم 49 هدفا منها 31 للثلاثي ميسي (13 هدفا) ولويس سواريز (11 هدفا) وأنطوان غريزمان (7 أهداف).

ورغم تفوق الثلاثي الكبير في برشلونة لكنهم مثل الفريق أقوياء في الكامب نو وضعفاء خارجه، ويبقى اعتماد الفريق على الثلاثي وحده مشكلة في برشلونة لكون خلفهم لا وجود لهدافين في الفريق.

الشاب أنسو فاتي غاب عن التسجيل وعن اللعب بشكل كبير كما لم يسجل كارليس بيريز أهدافا في اللقاءات الأخيرة ويغيب الفرنسي عثمان ديمبلي للإصابة للمرة الثالثة هذا الموسم.

خلف الثلاثي يبقى أرتورو فيدال هو الهداف وسجل 6 أهداف لكنه مجرد بديل في الفريق.

البرازيلي إيمرسون

من ناحية أخرى، يعتبر البرازيلي إيمرسون، الظهير الأيمن لريال بيتيس، والذي يملك برشلونة نصف بطاقته، من اللاعبين الذين قدموا مستوى جيدا في النصف الأول من الموسم وهو ما دفع عدة تقارير إعلامية تتحدث عن رغبة الفريق الكتالوني في استعادته في الصيف المقبل.

وتعاقد برشلونة من الظهير الدولي البرازيلي الشاب البالغ 20 عاما من أتلتيكو مينيرو البرازيلي مقابل 12 مليون يورو، لكنه تركه لفريق ريال بيتيس حتى صيف 2021 مقابل 6 ملايين يورو.

وسبق لريال بيتيس أن أكد عبر خوسيه ميغيل لوبيز، المدير الرياضي للفريق، عدم أحقية برشلونة باستعادة اللاعب قبل نهاية فترته في الفريق الأندلسي صيف 2021، لكن تقارير إعلامية إسبانية أكدت أن هناك حلولا مالية قد تجعل الأمر ممكنا.

وحسب ”استاديو ديبورتيفو“ الكتالونية فبرشلونة قد يدفع 12 مليون يورو لاستعادة إيمرسون من ريال بيتيس مقسمة على 4 بنود أولها دفع 3 ملايين يورو كقيمة لاستعادته و6 ملايين يورو، التي دفعها بيتيس للاستفادة من خدماته و3 ملايين يورو كقيمة للتكوين.

وسيكون ريال بيتيس قد استفاد من ضعف المبلغ الذي دفعه للتعاقد مع إيمرسون من برشلونة حال توصل الفريقان لاتفاق.

وحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فبرشلونة يراقب اللاعب منذ بداية الموسم وسعيد بالمستوى الذي يقدمه وفي ظل عدم تقديم البرتغالي نيلسون سيميدو للمستوى المطلوب وعدم الثقة في السنغالي موسى واغي، فالظهير الأيمن البرازيلي يعتبر حلا مثاليا للجهة اليمنى للفريق والتي يشرك فيها المدرب إيرنستو فالفيردي في لقاءات كثيرة لاعب الوسط سيرجيو روبيرتو.

ويرغب إيمرسون في اللعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي في أقرب فرصة رغم كونه عبر عن سعادته بالتواجد في ريال بيتيس وثقة مدربه روبي، لكنه لن يمانع في تحقيق قفزة مهمة في مسيرته بالانتقال لبرشلونة قبل أوانه.

وزادت قيمة إيمرسون في سوق الانتقالات بسرعة حيث كان ثمنه قبل الرحيل لأوروبا حسب ”ترانسفير ماركت“ 3 ملايين يورو، ثم انتقل الثمن في أيلول/سبتمبر الماضي إلى 6 ملايين يورو ومع بداية 2020 إلى 15 مليون يورو.