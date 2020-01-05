كأس السوبر الإسباني.. صحيفة تكشف عن تفاصيل إقامة برشلونة في جدة

بدأ برشلونة بالفعل الاستعداد لخوض مباريات السوبر الإسباني في جدة التي تغادر إليها بعثة النادي الكتالوني صباح الثلاثاء استعدادا لمواجهة أتلتيكو مدريد في قبل النهائي.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية إن إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق قرر خوض تدريب صباحي الساعة 10 صباحًا يوم الثلاثاء في مركز غوان غامبر الرياضي، وسيتوجه اللاعبون والجهاز الفني بعدها مباشرة للمطار في الساعة 13:00 لاستقلال الرحلة التي ستنقلهم إلى جدة.

وسيصل الفريق إلى جدة في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (18.00 بالتوقيت إسبانيا) وستقيم البعثة في فندق أصيلة في جدة.

ومن المنتظر أن يحصل اللاعبون على راحة صباح الأربعاء على أن يبدأ المران الساعة 18:30 بتوقيت جدة (16:30 بتوقيت مدريد) في ملعب الاتحاد وفي اليوم التالي سيتدرب الفريق أيضا استعدادا لمواجهة أتلتيكو مدريد في قبل النهائي يوم الخميس.

وقبلها سيعقد فالفيردي وأحد اللاعبين (لم يتم تحديده بعد) مؤتمرا صحفيا قبل الدور قبل النهائي ضد أتلتيكو مدريد.

ولن يتمكن الفريق الكتالوني من التدريب في ملعب المباراة نظرا لأن فالنسيا سيلتقي ريال مدريد يوم الأربعاء على الملعب ذاته في أولى مباريات قبل النهائي.

وسيلتقي برشلونة مع أتلتيكو يوم الخميس الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مدريد (10:00 مساءً بتوقيت جدة) في الدور قبل النهائي وفي حالة الخسارة سيعود الفريق مباشرة إلى إقليم كتالونيا.

وسيرأس بعثة برشلونة إلى جدة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو ومعه بعض من مديري النادي الكتالوني الذي سيلتقي ريال مدريد في حال تجاوزه أتلتيكو وفوز النادي الملكي على فالنسيا.

نسخة موسعة

وأعلن الاتحاد الإسباني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن كأس السوبر الإسبانية ستقام في السعودية لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وقال الاتحاد في بيان ”ستقام كأس السوبر الإسبانية في السعودية خلال السنوات الثلاث المقبلة وفي فصل الشتاء بهدف تخفيف تكدس المباريات وفقا لما كان ينادي به اللاعبون والأندية. وبفضل هذا التحول، ستتمكن الأندية من التخطيط بشكل أفضل لفترة ما قبل انطلاق الموسم الجديد“.

وأضاف البيان ”إقامة مباريات في أكثر من دولة في العالم سيرفع من قيمة البطولة وسيزيد من معدلات مشاهدتها وسيسهم في الوقت نفسه في تعزيز صورتنا قبل محاولة استضافة كأس العالم 2030“.

ورفض الاتحاد الإفصاح عن قيمة الصفقة لكنه قال إن إيرادات البطولة المعدلة سيتم تخصيصها لدعم اللعبة على مستوى الهواة وكرة القدم النسائية وسيكون هذا بعيدا عن الأموال التي ستحصل عليها الأندية الأربعة المتنافسة.

وقالت صحيفة (ايه.بي.سي) الإسبانية إن الاتحاد سيحصل من الصفقة على قيمة تتراوح ما بين 35 إلى 40 مليون يورو (39- 44 مليون دولار) سنويا.