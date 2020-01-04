إسبانيول يفرض التعادل على برشلونة في الدوري الإسباني (فيديو)

خطف نادي إسبانيول تعادلا ثمينا من منافسه برشلونة، بهدفين لمثلهما، في مباراة أقيمت على ملعب الأول، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.

وافتتح دافيد لوبيز أهداف اللقاء لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 23 من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم إسبانيول، بهدف نظيف، في ديربي إقليم كاتالونيا.

وفي الشوط الثاني، كثف البلوغرانا هجومه، حتى نجح في تسجيل هدفين متتاليين، عادل بهما النتيجة، حين سجل لويس سواريز في الدقيقة 50، والبديل فيدال في الدقيقة 59.

وقبل نهاية المباراة بدقائق معدودة، أحرز البديل وو لي، نجم إسبانيول، هدف التعادل في الدقيقة 88، وسط توهان من دفاع البرسا.

وارتفع رصيد برشلونة من النقاط إلى النقطة 40 في صدارة ترتيب الليغا، بفارق الأهداف عن أقرب ملاحقيه، ريال مدريد.

ويستعد الفريق للسفر إلى المملكة العربية السعودية، من أجل منافسات كأس السوبر الإسباني، والذي يشارك فيها برشلونة باعتباره حامل لقب الليغا.

اسبانيول 1 × 0 برشلونة | هدف ديفيد لوبيز " ???? تابع حسابي الاساسي @ggo_ll1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/RoJ1VSLVF1 pic.twitter.com/u4wuHZv5Ph — HD (@HD78056956) January 4, 2020

اسبانيول 1 × 1 برشلونة | هدف سواريز ⚽️???? " في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/RoJ1VSLVF1 pic.twitter.com/ylnx1xw9Lr — HD (@HD78056956) January 4, 2020