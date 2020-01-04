أهداف مباراة برشلونة وإسبانيول.. 2-1 لـ“البلوغرانا“ (فيديو)

سجل ديفيد لوبيز الهدف الأول لفريق إسبانيول في شباك نظيره برشلونة، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في إطار مواجهات الجولة 19 للدوري الإسباني، بملعب كورنيلا.

اسبانيول 1 ؛ 0 برشلونة ، لوبيز pic.twitter.com/cXR9uLAAdM — goals (@goals93010245) January 4, 2020

وفي الدقيقة 50 يسجل لويس سواريز هدف التعادل للبلوغرانا.

وفي الدقيقة 59 يسجل فيدال الهدف الثاني للبلوغرانا.

ويحتل برشلونة حاليا وصافة الليغا برصيد 39 نقطة، خلف ريال مدريد، المتصدر برصيد 40 نقطة، بينما يأتي إسبانيول في قاع الترتيب برصيد 10 نقاط فقط.

ولم يفز إسبانيول بأي من آخر 20 مباراة ضد برشلونة في الدوري الإسباني، محققاً 16 هزيمة وأربعة تعادلات، فيما جاء آخر فوز له في ديربي كتالونيا في فبراير من عام 2009 بالفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف في كامب نو.

وحقق برشلونة قبل انطلاق مباراة الليلة 99 انتصاراً ضد إسبانيول في تاريخ الدوري الإسباني، ولو فاز برشلونة سوف يصل إلى 100 انتصار ضد إسبانيول، لكن ريال مدريد ما زال هو الفريق الأكثر فوزاً على إسبانيول برصيد 103 انتصارات.