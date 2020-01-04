التشكيلة الرسمية لمباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

كشف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، التشكيلة الرسمية لمواجهة الديربي ضد إسبانيول مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

وشهدت التشكيلة وجود الحارس البرازيلي نيتو، بدلا من الألماني مارك أندريه تير شتيغن الذي يُعاني من إصابة عضلية، كما تواجد سيرجي روبيرتو في مركز الظهير الأيمن، ويجلس سيميدو على مقاعد البدلاء.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

نيتو، سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينغليت، ألبا، بوسكيتس، فرينكي دي يونغ، راكيتيتش، غريزمان، ميسي، وسواريز.

بينما جاءت تشكيلة إسبانيول كالآتي:

دييغو لوبيز، خافي لوبيز، بيرناردو، نالدو، ديداك، دافيد لوبيز، مارك روكا، فيكتور غوميز، داردير، ميليندو، وكاليري.